Россияне стали чаще путешествовать в одиночестве

Доля россиян, отправляющихся в авторские туры в одиночестве, выросла в 2024 году до 48% от общего числа путешественников, годом ранее этот показатель не превышал 25%. Об этом говорится в результатах исследования маркетплейса авторских туров Youtravel.me (текст есть в распоряжении ТАСС).

© unsplash

«Общий интерес к сольным турам в сегменте авторского туризма вырос до 48% от общего числа клиентов. Годом раньше этот показатель не превышал 25%, что свидетельствует о значительном изменении предпочтений современных путешественников, которые все чаще выбирают самостоятельные поездки», — рассказали эксперты.

Компания провела опрос среди более чем 1,5 тыс. пользователей платформы. Выяснилось, что главной причиной (32%) путешествий в одиночестве стало несовпадение графиков отпусков с друзьями и близкими. Второй по популярности причиной (25%) стало желание избежать компромиссов. 17% опрошенных признались, что хотят таким образом познакомиться с новыми людьми, 15% - что не хотят уступать в качестве поездки, если их спутники не могут себе позволить выбранный тур. 11% участников опроса путешествуют в одиночку, чтобы побыть наедине с собой.

Соло-туристы часто выбирают те же направления, что и путешественники в компании. Среди зарубежных стран лидерами спроса стали Марокко, Мальдивы, Турция, Китай, Киргизия и Шри-Ланка. Внутри России популярностью пользуются Дагестан, Байкал и Кабардино-Балкария.