МИД: Россия предложила США восстановить прямое авиасообщение

Россия предложила американской стороне восстановить прямое авиасообщение. Об этом говорится в заявлении МИД РФ по итогам консультации в Стамбуле.

«В конкретном плане американской стороне предложено рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения», – сообщили в министерстве.

Как объяснили дипломаты, такой шаг поможет оздоровлению двусторонних отношений между странами.

Отметим, что в пятницу также был опубликован отчет Госдепартамента США. В нем переговоры были названы конструктивными, но была высказана озабоченность по поводу ограничения в доступе к банковским услугам. В целом же стороны договорились о втором этапе двусторонней встречи, на которой снова обсудят перезапуск работы американского посольства в Москве и российского – в Вашингтоне.

Как заметили подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома», возможность возобновления авиасообщения между США и Россией, безусловно, отличная новость. Однако есть нюанс. Американские туристические визы на территории России до сих пор практически невозможно оформить. За ними россияне ездят в соседние страны. Так что перед запуском рейсов стоит наладить и выдачу виз.