Туристы отправились из Сочи в первый круиз нового сезона

Накануне от морского вокзала Сочи стартовал первый круиз нового сезона. Это двухнедельное путешествие в Турцию и Египет. По словам организаторов, на борту лайнера Astoria Grande находятся 800 гостей.

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Отправление - в 21.00, посадка - в 19.00, но к 16.00 самый наплыв туристов, поэтому большая очередь. Для удобства пассажиров для маломобильных и пожилых гостей есть отдельное окно.

"Я еду в круиз первый раз. Это было моей мечтой после того, как я посмотрел сериал об Эркюле Пуаро про морское путешествие в Александрию. Вы знаете, что это единственный лайнер, который туда причаливает? Из Санкт-Петербурга нет круизов. Да, пустили паром в Калининград, но мы еще там не были", - рассказала гостья из северной столицы Елена.

Для другой Елены, из Смоленска, это пятый круиз, но первый на этом лайнере.

"Раньше я ездила за границу, а в этот раз решила отправиться из России. Заодно посмотреть Сочи, который прекрасен в межсезонье", - поделилась она.

Ольга из Сочи на этом лайнере второй раз. Первый была в мини-круизе, а теперь решилась отправиться в двухнедельное путешествие. Она мечтает увидеть пирамиды и посетить новый музей в Каире.

"Это, по-моему, уже шестой круиз в Египет. Из экскурсионных новинок во время стоянки - Гранд-музей, который открылся в прошлом году, круиз по Нилу и "Африка-сафари парк", - отметила гид Наталья.

После регистрации можно поучаствовать в розыгрыш на посещение спа-центра, который устраивают с конца прошлого сезона. Неудивительно, что много желающих - в прохладную погоду все хотят провести время в бане и на массаже.

Сезон-2025/2026 начался почти на месяц раньше, чем в прошлом году, и продлится до января. Кроме ставших привычными Турции и Египта, ожидаются новые круизы в Грецию. С мая по декабрь запланировано несколько туров "Греческие острова" с заходом в порты Миконоса, Санторини, Салоников, Родоса, Кавалы, Афин и Крита.

Кроме того, в апреле, июне и сентябре гостей ждет безвизовая программа: лайнер подойдет к берегу полуострова Афон, а на борт поднимется братия одного из известных монастырей с православными реликвиями. Примечательно, что первый такой круиз приурочили к Пасхе.

"В прошлом сезоне мы достигли впечатляющих результатов. За 10 месяцев лайнер совершил 47 круизов и перевез более 42 тысяч пассажиров, что на 35 процентов превысило показатели сезона-2023/2024", - отметил гендиректор судоходной компании Станислав Наумов.

Отмечается, что в новом году количество круизов увеличится. Напомним, круизы из Сочи в Турцию стартовали в 2022 году. Astoria Grande стал единственным лайнером для круизов за рубеж. Всего за три сезона судно перевезло 85 тысяч туристов, из которых больше всего гостей из Москвы, Краснодарского края и Санкт-Петербурга.