Бразильский карнавал: как он скажется на турпотоке в страну

В Рио-де-Жанейро 28 февраля стартует один из самых зрелищных фестивалей в мире – бразильский карнавал. Это событие считается визитной карточкой страны: парад профессиональных школ самбы, фейерверки, яркие костюмы и маски привлекают миллионы туристов ежегодно.

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Фестиваль проводится и в других штатах Бразилии. По прогнозам Национальной конфедерации торговли товарами, услугами и туризмом (CNC), в этом году праздник принесет экономике страны более 12 млрд бразильских реалов (182,2 млрд рублей), что на 2,1 процента больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба Секретариата социальных коммуникаций республики.

«Этот рост напрямую связан с увеличением числа иностранных туристов, что обусловлено как выгодным курсом валют, так и богатым культурным наследием Бразилии. Если прогноз подтвердится, это будет самый прибыльный карнавал с 2015 года», – отметили в CNC.

По оценкам министерства туризма страны, праздник соберет более 53 млн человек во всех штатах, что на 8 процентов больше по сравнению с карнавалом 2024 года. Ожидается, что пассажиропоток в дни карнавала составит около 6,64 млн человек, превысив прошлогодний показатель на 9 процентов.

Помимо этого, благодаря проведению фестиваля в республике будет создано 32,6 тысячи временных рабочих мест в ресторанах, гостиницах и транспортных компаниях.

Самбодром в Рио-де-Жанейро считается одной из ключевых площадок проведения карнавала. В связи с этим власти штата усилили меры безопасности на период фестиваля, задействовав 26 тысяч полицейских, пожарные и медицинские службы, дроны и систему видеонаблюдения с распознаванием лиц. В штате также будет функционировать специальное приложение для поиска потерявшихся детей.

Ранее карнавал уже прошел в городе Нитерой. Он собрал свыше 60 тысяч зрителей, став ярким началом для карнавальной недели в Рио-Де-Жанейро, пишет Toda Palavra, партнер сети TV BRICS. Отмечается, что 30 местных школ самбы представили красочное шоу, по результатам которого был выбран победитель.