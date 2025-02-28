Власти Тайланда заявили о намерении ввести туристический налог. При въезде в страну нужно будет заплатить 300 бат, это примерно 9 долларов. В министерстве туризма страны считают, что это небольшая сумма и она не должна отпугнуть желающих отдохнуть на берегу океана.

Сейчас обсуждается вопрос, нужно ли будет туристам становится в очередь в обменники, чтобы оплатить сбор в национальной валюте или будет возможность отдать доллары или евро.

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