Аналитики сообщили о росте турпотока в Азию

Больше всего в 2025 году среди зарубежных направлений вырос спрос на авиабилеты на весну в азиатские страны, в частности, в Китай и Японию. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для покупки авиабилетов "Авиасейлс" (текст есть в распоряжении ТАСС).

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«Этой весной больше всего вырос спрос на перелеты в страны Азии - Китай (+74%), Японию (+33%), Таиланд (+19%) и Индонезию (+12%)», — рассказали эксперты.

Согласно исследованию, чаще всего туристы планируют весенний отдых за границей в Турции (12%), Узбекистане (7%), Китае (7%), Таиланде (6%) и ОАЭ (5%). Средняя продолжительность поездки составляет девять дней, а каждое десятое зарубежное бронирование приходится на пассажиров с детьми. В этом году зарубежные направления весной выбирают 44% путешественников - на 7 п. п. больше, чем в прошлом году.

В поездку по России планируют отправиться 56% туристов. Самые популярные внутренние направления - Москва (18%), Санкт-Петербург (13%), Сочи (11%), Калининград (6%) и Минеральные Воды (6%). По сравнению с весной прошлого года значительно выросла доля бронирований авиабилетов в Екатеринбург (+27%), Калининград (+22%), Москву (+11%) и Уфу (+8%). В среднем путешествовать по России клиенты сервиса планируют пять дней. Доля пассажиров с детьми, как и в прошлом году, составит 10% от всех внутренних перелетов.