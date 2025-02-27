Перечислены причины роста продаж туров в Европу среди россиян

Спрос на туры в Европу на весну и лето вырос среди граждан России, чему поспособствовало множество факторов, в том числе снижение стоимости перелетов, стабилизация ситуации с получением виз и отложенный спрос. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

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Согласно имеющейся статистике, показатели продаж выросли от 15 до 50 процентов, а у ряда туроператоров объемы выросли в несколько раз. Нынешняя тенденция продиктована возникновением бюджетных вариантов стыковочных авиаперелетов через города ближнего зарубежья, в том числе через Ереван или Тбилиси, а также транзитом через Стамбул и Дубай.

Так, приобрести билет на рейс из Москвы в Рим или Париж можно за 50–60 тысяч рублей в обе стороны с багажом. Кроме того, пойти на выбор европейского направления туристов из России подталкивает сравнительная стабилизация ситуации с шенгенскими визами. Не стоит недооценивать и отложенный спрос. Дело в том, что многие россияне за последние несколько лет успели достаточно много попутешествовать по странам Ближнего Востока и Азии, чтобы захотеть вернуться в европейские города.

— Объемы продаж экскурсионных туров в Европу в 2025 году не сопоставимы с доковидным уровнем, но спрос на экскурсионные путешествия в европейские города постепенно восстанавливается, — передает официальный сайт ассоциации.

При этом самым быстрорастущим направлением российского внутреннего туризма за первые два месяца 2025 года стал Калининград, а внешнего — Вьетнам.