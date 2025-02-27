Эксперт ответил, ждут ли европейские курорты российских туристов

Россияне летом чаще всего выбирают для отдыха такие внутренние направления, как Калининградская область, курорты Черного и Каспийского морей, сказал НСН Дмитрий Арутюнов.

Европейские отели заждались российских туристов, все очень надеются на скорейшее возвращение прямого авиасообщения между Россией и курортами Европы, заявил НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Российские туроператоры уже продали 20% туров в Турцию на летний сезон (май-сентябрь), сообщили в АТОР. Количество ранних бронирований туров в Турцию на лето выросло примерно на треть по сравнению с теми же датами прошлого года. Отмечается, что у «чартерных» туроператоров на курорты Антальи сейчас приходится около 90-95% всех ранних продаж, на курорты Эгейского побережья – 5-10%. Арутюнов отметил, что отели Европы заждались россиян.

«Хотелось бы, чтобы в этом году какие-то геополитические процессы сподвигли наших европейских соседей к тому, чтобы мы все-таки начали снова летать прямыми рейсами на курорты Греции, Испании, Италии, Франции. Европейские отели нас очень ждут! Многие наши партнеры из европейских стран говорят, что очень надеются на скорейшее отступление санкций», - поделился Арутюнов.

По его словам, россияне летом чаще всего выбирают для отдыха такие внутренние направления, как Калининградская область, курорты Черного и Каспийского морей.

«На летний период туристическими лидерами у россиян остаются внутренние направления. У нас прогревается Черное море, прогревается Каспий. Многие россияне все чаще ездят в Калининградскую область. Из зарубежных направлений на летний период у россиян самое популярное – Турция, однако с ней могут соперничать и страны Ближнего Востока, потому что летом там как раз не сезон, из-за чего появляются большие скидки. Россиян не останавливает жара в том же Дубае или Дохе. Египет также предлагает интересные цены на лето. Кроме того, у нас есть прямое авиасообщение с Иорданией. Летом также растут Марокко и Китай. Всесезонный отдых россияне могут найти на Бали, на островах Индийского океана, в том числе на Мальдивах, где россияне по количеству туристов уже давно делят первое-второе место с соседями – туристами из Индии», - сказал собеседник НСН.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил в эфире НСН, что теплая погода в течение всего года и режим all inclusive делает Египет популярным направлением среди российских туристов.