Таиланд введет новый сбор для туристов к началу высокого сезона

Туристический налог в Таиланде вступит в силу к началу высокого сезона, то есть к ноябрю. Об этом журналистам рассказал министр туризма Соравонг Тьентонг.

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По его словам, к самой схеме у законотворцев все еще есть вопросы. Уже понятно, что размер сбора составит 300 батов (около 800 руб.). Его будут брать как с туристов, прибывающих самолетами, так и пересекающих водную или наземную границу королевства. Разница лишь в том, что в первом случае налог придется платить каждый раз, а во втором – выдается квитанция, действующая 2 месяца.

Однако в Минтуризма беспокоятся, насколько удобно будет платить налог иностранцам. Так что ведомство работает над привязкой системы сбора к Таиландской цифровой карте прибытия (TDAC) для упрощения процесса оплаты. TDAC вступит в силу 1 мая.

«Туристический сбор – не такая уж крупная сумма, которая отпугивала бы туристов, но процесс оплаты должен быть простым», – пояснил министр

Отметим, что турналог планировали ввести в Таиланде еще после пандемии. Однако старт раз за разом откладывался. Теперь же систему намерены запустить без лишних обсуждений в парламенте