Почему стоит посетить Арагацотнскую область в Армении

Безлимитный снег

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Арагацотн один из тех регионов, где до сих пор раскапывают находки каменного века. Края, богатые историческими и культурными памятниками. Свое название область получила из-за одной из красивейших гор Армении — Арагаца. Последние годы регион переживает крутые перемены. Больше трех лет назад в селе Египатруш начали масштабное строительство, которое на 180 градусов поменяло жизнь области и обеспечило большие туристические потоки. Своеобразный ребрендинг переживает Арагацотн и превращается в один из крупных горнолыжных курортов не только Армении, но и всего региона.

Горнолыжный курорт раскинулся на горном хребте Цахкуняц. Самая высокая точка 2850 метров над уровнем моря. Откуда открывается потрясающий вид на горы Арарат и Арагац. За этими видами сюда поднимаются ежедневно сотни туристов.

«Виды прекрасные, особенно если ближе часам к шести подъехать, там закат, очень красиво, прямо под облаками. Сами трассы и вправо, и влево, на синие я не хожу, но на зеленых — великолепно, — рассказывает турист из России Георгий Зеленфройнд.

В этом году снега в регионе очень мало, но благодаря снежным пушкам трассы готовы принимать лыжников и сноубордистов. Всего на курорте 22,5 километра трасс. Для новичков здесь есть школа и лучшие тренеры из Армении и России. И чтобы не попасть под лыжи профессионалов, для «чайников работает отдельный подъемник и территория для обучения. Территория горнолыжного курорта 600 гектаров. Здесь уже открыли 4 ресторана они находятся на разных высотах, а добраться до них можно на удобных подъемниках. Строительство курорта идет поэтапно. Совсем скоро здесь откроют каток, соответствующий олимпийским стандартам. А к 2035 году построят огромный город с большой сетью ресторанов, кафе и гостиниц. И будут принимать туристов круглый год.

Лето среди зимы

И пока в Апаране создают зиму, в другом конце региона очень ждут лета. Чем больше солнца, тем выше урожайность в теплицах. В селе Воскеваз находятся парники по выращиванию роз. На территории в 8 гектаров — около четырех десятков сортов роз.

Живут цветы в «люксовых номерах — они оборудованы по последнему слову техники. Увидеть розы в теплицах пятого поколения для Армении, да и во всем мире большая редкость. Пятое это последнее поколение. В сельском хозяйстве как космический корабль. Новые технологии. За счет теплиц пятого поколения производительность увеличивается почти на 20%. Но чтобы продукт был качественным, за цветами нужен постоянный уход. Розы растут на гидропонике, их постоянно обрабатывают:

«Розы растут у нас на гидропонике и требуют ежедневный уход. Мы осуществляем постоянный сбор цветов. Удаляем сухие ветки, ну а поливка происходит с помощью капельного орошения.

Помимо обычных целлофановых здесь построили стеклянные теплицы. Последние дороже, но долговечнее. В среднем в год теплица дает около 7 миллионов цветов. Большая часть продукции почти 70% идет на экспорт. Традиционно в страны СНГ. Больше всего роз отправляется в Россию и Казахстан.

Совсем скоро теплиц в Арагацотне станет больше, владельцы планируют расширение и ищут новые земли. А инвестиции в регион равно новые рабочие места.

Дионис в Средневековье

Нет — это Не Германия, и даже не Франция вовсе это Армения. Оказаться в Средневековье и почувствовать себя принцессой в ожидании рыцаря, можно не выезжая за пределы страны. В селе Воскеваз находится самый настоящий готический замок и в нем вино льется рекой. Все потому, что это один из крупных и древних виноделен Арагацотнской области. Попав на территорию производства, забываешь, зачем же ты сюда пришел. Архитектура завораживает. Детали продуманы до мелочей при этом здесь можно найти и наследие Киликийской Армении, и западной культуры, и даже русской:

«Мой отец — основатель этого завода. Это было в 90-х. Но до того, как мы пришли сюда, здесь тоже было производство, которое считалось одним из старейших в Армении. Его основали в 1932 году. Но единственное здание, которое дошло до нас, это сооружение за моей спиной, мы к нему добавили декоративные постройки, чтобы не выделялось сильно на общем фоне. Узорами занимался мой дядя, он художник, основной его стиль Средневековье. И однажды, когда мой дядя спросил моего отца, сможешь ли ты воплотить в жизнь, все, что я нарисую, тот сказал — да, так и появилось все то, что вы сейчас видите, — рассказывает заместитель директора отдела продаж винного производства Арман Ованнисян.

В старинном здании сегодня, как и почти 100 лет назад, в дубовых бочках бродит вино. В те времена этот небольшой государственный завод производил хересовое вино и снабжал едва ли не весь Союз. Сохранились и помещения, где раньше хранили вино, почти как в бочках. В эти изолированные бетонные комнаты, куда сейчас водят туристов, как в музей, засыпали виноград или даже полуготовый напиток. И когда оно дозревало, с помощью ведер из маленького окошка сверху черпали его. В одной такой комнате умещалось до 12 тонн вина. Но гордость этого производства вино, которое получают в больших глиняных амфорах, иначе говоря — карасах. Самому древнему кувшину 131 год. И так как их сейчас редко кто мастерит, владельцы ищут их по всей республике и покупают за большие деньги:

«Мы пробуем, сохраняя наши древние армянские традиции, при этом не забывая и про современные методы, получить такой оригинальный, интересный экземпляр. Тяжело работать, конечно, с глиняными кувшинами, потому что они очень хрупкие. Но результат того стоит.

Похвастаться такими технологиями могут далеко не все виноделы. Возможно, именно поэтому вино занимает призовые места на Международных конкурсах и считается одним из самых любимых, как в Армении, так и за рубежом.

Крепость Даштадем

Когда цветы собраны, а вина продегустированы самое время отправиться к культурным памятникам Арагацотна. А их здесь не мало визитная карточка области средневековая крепость Амберд, которая принадлежала сначала династии Багратуни, позже Пахлавуни. Не менее популярна другая средневековая крепость — одна из немногих, хорошо сохранившихся в Армении. И находится она в селе Даштадем. И носит название села.

Эта крепость имела важное стратегическое значение и была одной из девяти главных крепостей, защищающих древний город Ани. Со временем в XIX веке территория обросла мощными стенами. Здесь же строили дома и какое-то время тут жили люди. Цитадель сооружения построена на слоях урартийской крепости. Древние базальтовые камни можно разглядеть и сейчас, хоть и замок реставрировали в 2005 году.

В цитадели находится колодец — его водные запасы использовали в основном во время осады. Здесь же лестницы, которые ведут на второй этаж сооружения. Узкий, темный, извилистый коридор ведет на этаж, где, видимо, ночевала знать во время набегов врагов. Сама цитадель была построена на Шелковом пути, а это значит, была важной торговой точкой.

Арагацотнкая область развивается семимильными шагами. Только за прошлый год власти вложили в регион 24 миллиарда драмов на строительство дорог, детских садов и школ. А совсем скоро сможет претендовать на звание лучшего горнолыжного курорта в регионе.