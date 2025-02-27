За сколько российские туристы смогут увидеть цветение сакуры в Японии

Российские туристы в последние дни выстроились в длинные очереди у посольства Японии в Москве, чтобы получить визы на конец марта. Ажиотаж связывают с грядущим сезоном цветения сакуры в популярных японских городах. Именно в этот период туристы приезжают полюбоваться живописным пейзажем в Токио, Киото или Осаку. TourDom.ru оценил, за сколько и как можно долететь до Японии в первый весенний месяц.

Прямых рейсов в Страну восходящего солнца нет, поэтому придется искать баланс между подходящими ценами и стыковками. Дешевле всего такая поездка обойдется москвичам. Например, самый бюджетный билет с вылетом 25 марта обойдется в 29 тыс. у перевозчика Hainan Airlines, и это уже с багажом. Round trip c возвращением через неделю у него же можно взять за 66 тыс. руб. Но придется сделать долгую пересадку в Пекине – более 20 часов в каждую сторону. На эти дату есть также билеты от 43 до 78 тыс. в одну сторону со стыковками в Гонконге и Шанхае. Самый дорогой рейс оказался и самым быстрым – порядка 12 часов в пути авиакомпанией Air China. Round trip у нее обойдется около 150 тыс.

Ближе к 31 марта (на этот день приходится пик цветения сакуры в Токио) цены варьируются уже до 150 тыс. за one way, но и бюджетные варианты остаются. Из Санкт-Петербурга тоже можно улететь в японский город недорогими рейсами в районе 35 тыс. При этом некоторые билеты предполагают стыковку на целый день.

В Киото и Осаке цветы начнут распускаться 27 марта – на эту дату из Москвы есть перелеты от 46 до 146 тыс., а из Санкт-Петербурга – от 45 до 212 тыс.

Ранее TourDom.ru писал, что туристам, желающим посетить Японию, упростили жизнь – им больше не нужно оплачивать отель перед подачей документов на визу.