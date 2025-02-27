Туристам из России предлагают купить остров в Таиланде

Нижегородцев приглашают к покупке частного острова в Таиланде. Заманчивое предложение опубликовано на сайте бесплатных объявлений.

Райский участок обойдется в 9,85 миллиарда рублей. Его площадь — 440,8 тысячи квадратных метров. Таким образом, один «квадрат» обойдется в 22 342 рубля.

Остров расположен в 15 минутах пути от пирса Пхукета. По словам продавца, собственный пляж идеально подойдет для возведения курортного комплекса. Участок может предназначаться не только для жилого, но и для коммерческого строительства.

Отмечается, что продавец примет любую форму оплаты. Нaлoги и кoмиcсии за пеpевод будут pаздeлeны пополам, а приятную покупку можно оформить дистанционно. Однако, при таких очевидных достоинствах есть и досадный минус — за покупку острова нижегородец не получит ни тайского гражданства, ни вида на жительство. Кроме того, райский уголок можно взять в аренду.

Ранее мы сообщали о том, что автограф Виктора Цоя продают в Нижнем Новгороде за миллион рублей.

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