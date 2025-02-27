«Грязи много». С какими проблемами столкнулись туристы на Маврикии

Туристам, отдыхающим на Маврикии, придется заплатить за капризы погоды: к острову приближается тропический циклон «Гаранс», при котором скорость ветра может достигать 58 м/с. В связи с этим со вчерашнего вечера приостановил работу местный аэропорт, авиакомпании отменяют рейсы.

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«Мы должны были сегодня улетать, но наш рейс пока отложили до завтра. А некоторые вообще перенесли на 1 марта», – рассказывают туристы.

Лишние дни пребывания в отелях многим придется оплачивать дополнительно. Подобные ситуации с закрытием аэропорта из-за циклона считаются форс-мажором. Но туроператоры стараются им помочь:

«У нас 22 человека не смогли вовремя улететь из-за циклона, – рассказала TourDom.ru руководитель департамента островов Индийского океана компании “АРТ-ТУР” Нинель Шахбекова. – Пытаемся продлить им время пребывания по специальным ценам. Год назад, когда циклон был более мощным, отели шли навстречу. Сейчас тоже ведем переговоры».

У тех, кто в эти дни планировал перемещаться в пределах острова, но тоже застрял из-за непогоды, есть шанс сэкономить:

«У нас есть клиенты, которые по плану должны переезжать из одного места в другое. Но пока передвижение по острову запрещено, – отмечают в PAC Group. – Если возможности переехать в ближайшие сутки не будет, будем стремиться минимизировать доплаты со стороны отдыхающих».

Тем, кто приехал на остров без помощи туроператоров, приходится разбираться с проблемами самостоятельно: «Позвонила в авиакомпанию, чтобы узнать, остаемся ли мы на ночь в отеле, или авиакомпания нам предоставит ночлег. Мне сказали ехать в аэропорт – там все скажут. А другим пассажирам с нашего рейса сообщили, что ничего не будет», – рассказывают одни туристы.

«Все за свой счет. Даже пинаколада», – добавляют другие.

Кому-то повезло больше: «Перевозчик хорошо приютил и кормит. Пока посмотрим рыб в местном океанариуме».

«Вчера наших друзей не выпустили к нам в гости из их отеля. Потом оказалось, что теперь их бесплатно кормят и поят, в том числе и алкоголем. Представляю, как уже с утра перед рестораном там собралась толпа, радостно скандирующая "Циклон! Циклон!"»

Ну а среди россиян, кому еще рано уезжать, есть и те, кто продолжает наслаждаться отдыхом, вопреки рекомендациям властей даже не приближаться к воде:

«Грязи много волнами вынесло на берег, но наши спокойно купаются. Солнце не печет – кайф». Но есть проблема – негде взять продукты, так как все магазины закрыты.

В Управлении по туризму Маврикия обнадеживают: скорее всего, непогода не затянется и может почти не отразиться на острове:

«Анализ спутниковых и радарных изображений за последние часы показывает, что интенсивность циклона ослабевает. Согласно траектории его движения, эпицентр будет над островом Реюньон (находится в 248 км на юго-запад. – Ред.)».

Ранее TourDom.ru писал, что на Маврикии на виллу российских туристов проник местный житель с заточкой.