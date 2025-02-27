Тревел-блогер рассказал, какие страны Европы быстрее всех выдают шенген

Российский тревел-блогер назвал страны Европы, быстрее всех выдающие шенгенские визы россиянам. Актуальной информацией на февраль он поделился на своей странице @egor_melo в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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По словам автора публикации, сейчас наиболее благоприятное время для получения визы в Европу, поскольку сроки рассмотрения стали короче.

«И все чаще дают шесть месяцев и больше», — объяснил россиянин.

Он добавил, что высокие шансы на полугодовую визу у заявителей в итальянских визовых центрах. Срок рассмотрения — две недели. Сложнее дела обстоят с Испанией, однако и там время принятия решения составляет не более трех недель.

«Визы дают даже на месяц, но летом спрос огромный — лучше подать заявку заранее», — добавил блогер.

Во французских центрах мест на февраль уже нет, но возможность получить одобрение высокая.

Ранее этот же блогер назвал страны Европы, которые сложнее всех выдают визы россиянам. В первую очередь автор ролика упомянул Германию и Швейцарию.