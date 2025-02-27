«Заберите его обратно». Турист разозлил местных жителей в Таиланде

Иностранец зашел голым в магазин на курорте Пхукет в Таиланде и разозлил местных жителей. Об этом пишет портал The Phuket News.

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Уточняется, что кадры с мужчиной без одежды появились в соцсетях. Поведение иностранца вызвало возмущение у пользователей.

«Пхукет прекрасен, рай для иностранцев», «Немедленно заберите его обратно в его страну», «Почетным гостям визы не нужны», «Если у них есть что-то хорошее, они выставляют это напоказ», — иронизировали комментаторы.

Полиция пока не комментировала инцидент.

Ранее гнев жителей Таиланда вызвал поступок другого туриста, который спустил шорты в автобусе. Пользователи писали, что такое поведение приезжих разрушает культуру страны.