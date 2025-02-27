Туроператоры рассказали, на сколько вырос спрос на путевки в Турцию на лето

Российские туроператоры к концу февраля продали около 20% всех запланированных туров в Турцию на май - сентябрь 2025 года - примерно на треть больше, чем в это же время год назад. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"В среднем по рынку на конец февраля 2025 года количество ранних бронирований туров в Турцию на лето выросло примерно на треть по сравнению с теми же датами прошлого года. Туроператоры уже реализовали до 20% запланированных туров на лето на турецком направлении", - говорится в сообщении.

По данным АТОР, туристы в основном бронируют путевки на май и июнь, в меньшей степени - на июль и август. Однако уже есть заявки вплоть до октября. Стоимость летнего отдыха в Турции выросла за год примерно на 10-15%.

"Чтобы качественно отдохнуть в Турции летом 2025 года семьей с одним ребенком в хорошем пятизвездочном (но не премиальном) отеле с питанием "все включено", в среднем нужно потратить на этапе раннего бронирования около 300-400 тыс. рублей за тур с перелетом на восемь - девять ночей", - рассказали в ассоциации.

Там также отметили, что есть много предложений дешевле. Например, туры с перелетом на девять ночей на семью из трех человек в июне сейчас можно приобрести от 170 тыс. рублей.