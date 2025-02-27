Туроператоры фиксируют ажиотажный спрос на поездки в Японию

В Москве фиксируется ажиотажный спрос на туры в Японию в связи с приближающимся сезоном цветения сакуры. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

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«В последние несколько дней в консульский отдел посольства Японии в Грохольском пер. в Москве выстраиваются длинные очереди желающих оформить визу. Как рассказали туроператоры, ажиотаж действительно есть, он связан с приближающимся сезоном цветения сакуры. Тем более что поездки в эту страну стали доступнее в связи с упрощением визовой процедуры и появлением недорогих стыковочных рейсов через Китай», – говорится в сообщении.

По словам директора департамента продвижения и рекламы компании BSI Group Иветты Вердиян, слова которой приводит пресс-служба, спрос на туры в Японию в период цветения сакуры вырос минимум на 30% по сравнению с прошлым годом.

«В последнее время наблюдаются значительные очереди на подачу документов – два дня назад очередь в консульство доходила до 200 человек. Схожая ситуация и в консульстве Японии в Санкт-Петербурге. Наплыв заявителей связан со многими факторами: понедельник был выходным из-за дня рождения японского императора, перед сезоном цветения сакуры спрос на оформление виз традиционно повышается плюс общий рост интереса к направлению. В первую очередь консульство рассматривает документы туристов, вылетающих в ближайшие даты», – сказала Вердиян.

Повышенный спрос на путешествия в Японию фиксируют и в компании Corona Travel, добавили в РСТ.