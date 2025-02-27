Турист рассказал о черном рынке в Мексике

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и рассказала, какие продукты продаются на местном черном рынке. Наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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«Мексиканский черный рынок — это как наш родной бабушкин подвал с банками огурцов и заначкой самогона, только в другой обертке», — описала россиянка увиденное.

По ее словам, вместо самодельных водки или самогона мексиканцы подпольно готовят мескаль, а вместо квашеной капусты подают жареных кузнечиков с перцем чили.

Также в нелегальных магазинчиках путешественница увидела редкие специи и бутылки без этикеток, которые пахнут «непонятной отвращающей кислотой».

«Секретные лавки — рай для тех, кто ищет приключения (и отравление)», — заключила блогерша.

Ранее Ершова рассказывала, что цены на мексиканском рынке вызвали у нее ужас. Она стала опасаться, что разорится на еде.