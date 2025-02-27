Туристка сравнила европейские деревни с российскими

Путешественница побывала в Германии и сравнила местные деревни с российскими. Наблюдениями она поделилась в блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

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«Грустно, что наши деревни не похожи на европейские. Очень много ветхих домов, бездорожье, есть и вовсе заброшенные», — выразила мнение автор.

В Европе же россиянка увидела совсем иную картину.

По ее словам, немцы сами убирают свои территории, подметают улицы и дороги.

«Каждый житель поселения берет на себя личную ответственность, чтобы вокруг было прибрано и ухоженно», — восхитилась блогерша.

Она также увидела повсюду баки для раздельного сбора мусора и красивые ограждения из кустов и деревьев вместо высоких заборов.

Еще россиянка узнала, что в Германии зачастую нельзя менять фасады домов и даже вешать кондиционеры на выходящие на улицы стены.

«Таким образом немцы сохраняют свою уникальную архитектуру, а не разрушают, застраивая новыми однотипными зданиями», — заключила блогерша.

Ранее стало известно, что европейцы стали относиться к россиянам с большим теплом и радушием. Так, отельеры Греции, Италии и Франции стали продвигать свой продукт в России.