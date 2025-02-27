Ирина Мягкова рассказала, чем удивила ее Франция

Известная российская юмористка Ирина Мягкова рассказала о том, как ездила во Францию в юности. В беседе с журналисткой Сашей Сулим, запись которой доступна на YouTube, комикесса заявила, что тогда ее сильно удивили местные супермаркеты.

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«Это был шок, потому что мы жили в мире, где тогда еще не было супермаркетов. Мы даже не знали, что такое вообще бывает», — вспомнила Мягкова.

По словам юмористки, ее особенно впечатлил тот факт, что в магазине покупатели могли брать товары без помощи продавца.

Россиянка добавила, что во время поездки купила много модных вещей и аксессуаров.

«Мы невероятно крутые вернулись оттуда», — отметила она.

Ранее Мягкова раскрыла эмоции от поездки в Италию и заявила, что пригород Рима показался ей похожим на Анапу. Также юмористка отметила, что на улицах итальянской столицы очень много людей.

Перед этим она призналась, что мечтает о квартире в Париже. При этом Мягкова пожаловалась на высокую стоимость недвижимости во Франции.