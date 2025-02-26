Девять причин полететь на Филиппины

Из 7000 островов Филиппинского архипелага обитаемы только 2000. Посетить их все вряд ли представляется возможным, но исследовать за отпуск самые известные вполне реально. А помогут в этом местные, которые отличаются дружелюбием и коммуникабельностью (в день они отправляют друг другу больше сообщений, чем Европа и США вместе взятые). Рассказываем, что посмотреть.

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Лучшие пляжи

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Лучшие — превосходная степень здесь использована не просто так: филиппинский песок даже экспортируется на мировые курорты, в том числе в ОАЭ. Самый известный пляж в стране — White Beach на Боракае: песок здесь настолько белый, что не нагревается на солнце. На том же острове есть усеянный дроблеными ракушками Пука. На Палаване туристы отдыхают от суеты на пляже Накпан с его золотистым песком. На Бохоле всех манит пляж Анола. А у берегов Моалбоаля на Себу можно повстречать черепах.

Потрясающий дайвинг и снорклинг

Говорят, одно из лучших мест для дайвинга в мире — это риф Туббатаха в море Сулу: кораллы, рыбки, черепахи, морские звезды — цветовая палитра подводного мира поражает. До заповедника сложно добраться (только в составе дайвинг-сафари), но есть и другие споты вблизи туристических островов. Это и остров Мактан, и Пескадор, залив Корон-Бэй с затопленными кораблями. А в деревне Ослоб на острове Себу можно поплавать с китовыми акулами, которых прикормили местные.

Средневековый Интрамурос

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«Внутри стен» — так переводится замысловатое название исторического района в столице Маниле. Построен он в 1571 году испанцами, которые обнесли квартал стеной, чтобы защищаться от местных. На территории и Форт Сантьяго, и Кафедральный собор, и другие католические храмы, и университет. Для справки: Филиппины открыл мореплаватель Фернан Магеллан, который был вообще-то португальцем, но работал на испанцев. Магеллан на Филиппинах в итоге был убит, острова назвали в честь испанского наследного принца Филиппа, а испанская экспансия на архипелаге продолжалась до XIX века.

Старейший город

Если относительно статуса старейшего города на архипелаге идут споры, то звание старейшего европейского поселения на Филиппинах точно принадлежит Себу, который основан в 1565-м. Дома в колониальном стиле, форт, соборы — до наших дней дошло многое. К слову, в базилике святого Младенца Иисуса хранится чудотворный крест Магеллана, который может исцелять от болезней. Но не городом единым: на острове Себу много водопадов, которые непременно нужно посетить: это и Кавасан, и Тумалонг, и Агинид.

Уникальный транспорт

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В Таиланде — тук-тук, на Занзибаре — дала-дала, а филиппинским национальным транспортом являются джипни. Находчивые филиппинцы «скрестили» американские джипы, которые остались на островах после Второй мировой войны, с автобусами, раскрасили их и сделали символом страны. Еще одно занятное средство передвижения — трициклы, шустрые трехколесные мотоциклы с кабинкой. Ну и поскольку островов в стране сотни, то между многими курсируют «банки», бамбуковые лодки.

Подземная река

24 километра — такова протяженность реки Пуэрто Принсеса на острове Палаван, и восемь из них находятся под землей, то есть в пещере, куда есть доступ для туристов. Увы, много проплыть не удастся: всего километр и назад — дальше слишком мало кислорода. Впрочем, прогулка все равно будет незабываемой: вокруг сталактиты, сталагмиты и тишина, которую изредка нарушают крики летучих мышей и звук капающей воды. Зато потом можно отправиться в более «оживленные» мангровые леса.

Рисовые террасы

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А на севере острова Лусон, недалеко от городка Банауэ, гигантские ступени сбегают вниз по склонам Филиппинских Кордильер. Рисовые террасы построили более 2000 лет назад представители племени ифугао вручную с помощью самых примитивных орудий труда. Процесс выращивания риса за века практически не изменился. Панорама завораживает в любое время: поначалу все залито водой, в которой отражается в небо. А потом все начинает колоситься всевозможными оттенками зеленого.

Висячие гробы

Если хочется пощекотать нервишки, можно доехать до Сагады на острове Лусон, где покойников хоронят не в земле, а над землей. Традиция, к слову, пришла из Китая. Родственники относят тело к жутковатому кладбищу на руках, чтобы через прикосновения перенять таланты усопшего. Далее его в позе эмбриона укладывают в гроб, выдолбленный из ствола дерева, поднимают саркофаг на отвесную скалу и закрепляют там. Иногда рядом подвешивают стул покойного.

Шоколадные холмы

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Именно ими вдохновлялись производители известных шоколадных конфет и трюфелей. Однако эта история не про шоколад, и какао-деревья здесь не растут. Просто трава, покрывающая сотни карстовых холмов на острове Бохол, в засушливый сезон становится темно-коричневой. К слову, местным жителям «шоколадная» тема совсем не близка: они верят, что холмы — это продукт жизнедеятельности гигантского буйвола, у которого случились проблемы с желудком. Ну или более красивая легенда: холмы — это слезы потерявшего возлюбленную великана.