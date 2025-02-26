Стало известно, сколько багажа туристы смогут взять на рейс Turkish Airlines

В соцсетях разошлась информация, что Turkish Airlines на всех рейсах из России в Турцию в летнем сезоне-2025 снизит норму провоза багажа с 20 до 15 кг как на регулярных, так и на чартерных рейсах, выполняемых дочерним перевозчиком AJet (AnadoluJet). Однако в самой авиакомпании эту информацию опровергли.

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«Официальной рассылки об изменении норм провоза багажа от перевозчика TK (Turkish airlines) не было, на сайте авиакомпании изменений тоже нет», – сообщили редакции в компании «Мой агент».

В том, что багажная политика перевозчика на многих рейсах из Москвы в Анталью осталась прежней, убедился и корреспондент TourDom.ru, проверив вылеты на турецкий курорт в июне.

По данным сайтов крупных туроператоров, на чартерных рейсах Turkish Airlines из столицы в Анталью и обратно ТК 3025/3024 норма багажа осталась прежней – 20 кг, допустимая ручная кладь, которую можно взять в салон – 8 кг. Такие же правила действуют и на рейсах по маршруту TK 3717 и ТК 3659 и обратных. Перевозчик возит пассажиров из Внуково на аэробусах A321.

Что касается регулярных рейсов из Москвы в Анталью, ТК 212 и ТК 1232, норма бесплатного провоза багажа здесь выше: до 23 кг для пассажиров экономкласса и до 30 кг – для бизнес-класса. Вылеты выполняются также из Внуково на лайнерах А320.

Информацию по багажным нормативам подтверждают и данные билетных агрегаторов, например на aviasales указаны те же регламенты по провозу чемоданов.

Отметим, аналогичные правила действовали у Turkish Airlines и дочерней авиакомпании AJet и в сезоне 2024 года. Пассажиры чартерных рейсов, выполняемых лоукостером, могли бесплатно взять на борт не более 20 кг, на регулярных рейсах флагманской турецкой авиакомпании норма составляла от 23 до 30 кг, в зависимости от класса обслуживания.