Японец набросился с криками на туристку

В Японии местный житель набросился с криками на курящую туристку на горнолыжном курорте и снял это на видео. Кадры распространились в сети, на них обратило внимание издание Daily Mail.

Автор ролика начал издалека кричать на австралийку, которая в одной руке держала сигарету, а в другой — банку пива. Сначала женщина растерялась и извинилась за свои действия, однако японцу этого оказалось недостаточно. Тогда за отдыхающую вступился ее спутник. Он объяснил, что иностранка не знала местных законов, поэтому закурила.

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Даже эти слова не смогли успокоить разгневанного мужчину. Он продолжал отчитывать туристку, которая отошла от него подальше. В комментариях многие посчитали, что автор видео справедливо отругал нарушительницу порядка.