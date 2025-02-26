У туроператоров выросли продажи туров с перелетом на регулярных рейсах

У туроператоров выросли продажи GDS-туров, авиабилеты для которых они получают в онлайн-системах от регулярных перевозчиков, а не в рамках предоплаченных контрактов с авиакомпаниями.

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Конкретные цифры роста наши собеседники не называют, но говорят об устойчивой тенденции. Предпосылок сразу несколько. За последний месяц рубль укрепился к доллару и евро почти на 13%, что привело к пропорциональному пересчету стоимости авиабилетов в дистрибутивных системах. Летать за рубеж стало выгоднее и некоторые клиенты стремятся воспользоваться такой возможностью.

«Если в целом курс на наши объемы повлиял незначительно, то на GDS-турах рост продаж существенный», – рассказала «ТурДому» Яна Муромова, заместитель генерального директора Anex.

Она называет и причины, которые работают вдолгую. После 2022 года количество самолетов, которые могут выполнять чартеры на зарубежные курорты, резко снизилось из-за санкций (с чартерного рынка даже ушли две авиакомпания – сначала Royal Flight, а потом и iFly. – Ред.). Конкурировать за клиентов туроператорам сейчас приходится не только между собой, но и с регулярными авиаперевозчиками, у которых туристы покупают билеты. Поэтому предлагать туры на этих же рейсах – логичный шаг.

«Добавляя к блочным программам регулярную авиаперевозку, мы расширяем ассортимент туров», – пояснила Яна Муромова.

Туроператор при этом минимизирует свои риски и одновременно предлагает туристам отдых сразу по большому количеству направлений:

«У нас представлено 50 стран, и это только те, что пользуются спросом».

В Fun&Sun подтверждают: GDS-туры в тренде уже несколько лет. Запрос идет со стороны самих туристов – они хотят больше свободы в выборе.

«Если на направлении есть несколько вариантов перевозки – они хотят сами решать, чем лететь, в какое время, какой класс обслуживания выбрать. И включение в продуктовую линейку туров GDS – один из элементов персонализации предложений. У нас, например, в пакете турист при бронировании сам может выбрать авиакомпанию и удобные ему рейсы, если есть такая необходимость», – рассказала руководитель по связям с общественностью Ольга Иванова.

Увеличение предложений туров с регулярной перевозкой означает и усиление конкуренции между компаниями.

«Безусловно, у туроператоров растут продажи GDS-туров, так как все стремятся предложить все открытые направления. Даже крупные игроки не игнорируют страны, которые доступны только на регулярной GDS-перевозке. Они стремятся не отставать от конкурентов», – поделился наблюдениями руководитель Space Travel Артур Мурадян.

Выиграет тот, кто сможет эффективно обрабатывать большой объем разнотипных заявок по широкому кругу стран.

Наблюдатели называют еще одну причину, которая могла повлиять на поведение туристов. В последнее время участились сбои в расписании, которые связаны с ограниченным количеством доступных туроператорам самолетов, плотным графиком полетов, техническими причинами, иногда – стечением обстоятельств. Один из рейсов, который был задержан 2 месяца назад сразу на 50 часов, даже окрестили «легендарным» – туристы, попавшие в этот «замес», до сих пор общаются в чате. Пассажиры в итоге получили компенсации. Но можно предположить, что в следующий раз многие из них предпочтут какой-то другой вариант перелета и возможно купят GDS-тур.