Стало известно, сколько жителей Германии посетили Россию в 2024 году

Жители Германии массово устремились в Россию. Так, около 70 тысяч граждан европейской страны посетили российские города в 2024 году, рассказал глава Комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев в беседе Kp.ru.

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Парламентарий отметил, что основным источником роста турпотока стал Китай, отправивший в Россию примерно 850 тысяч туристов. На втором месте оказалась ФРГ, замыкают тройку лидеров ОАЭ, откуда прибыли около 65–67 тысяч путешественников.

Также стало известно, что в 2024 году в Россию приехало на 135 процентов больше иностранных туристов, чем в 2023-м.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, что туристы стали на 10 процентов чаще путешествовать по России. Министр уточнил, что число иностранных туристов и вовсе выросло за год на 35 процентов.