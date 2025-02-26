Россиянам предложили отдых на островах дешевле 250 тысяч рублей на двоих

Российским туристам предложили летний отдых на зарубежных островах Азии, Европы и Америки дешевле 250 тысяч рублей на двоих. Списком Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Так, летом 2025 года отдых продолжительностью 7-10 ночей на китайском острове Хайнань обойдется от 137 тысяч рублей на двоих, включая перелет. От 151 тысячи рублей придется отдать за поездку на остров Ко Чанг в Таиланде и от 153 тысяч рублей — на остров Фукок во Вьетнаме.

Чуть дороже, от 182 тысяч рублей, стоит летний тур на индонезийский остров Бали. Тем временем за отдых на греческом Крите туристы заплатят от 200 тысяч рублей, на филиппинском Боракайе — от 218 тысяч рублей, а на Мальдивах — от 219,6 тысячи рублей.

До 250 тысяч рублей также получится отдохнуть на Кипре, Перхентианских островах в Малайзии, Сейшелах, острове Саадият в ОАЭ и на Кубе.

Ранее россиянам раскрыли стоимость экзотических туров на остров Мадагаскар в Индийском океане. Перелет с пересадкой рейсами авиакомпании Emirates на майские праздники стоит 145-155 тысяч рублей в обе стороны.