Путешественник ответил, что ему не понравилось на Мальдивах

Российская путешественница побывала на Мальдивских островах и описала морской тур на этом курорте фразой «очень пожалели». Своей историей она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

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Россиянка рассказала, что они с мужем купили экскурсию под названием «Китовая акула и манта» на острове Дигура за 140 долларов (более 12 тысяч рублей).

«По итогу могу сказать, что жалко было даже не денег, потраченных ни на что, а испорченного дня, который мы могли провести гораздо лучше», — посетовала она.

Автор публикации пожаловалась, что во время тура участников вынудили арендовать ласты, убеждая, что того требуют правила безопасности.

«Эти люди решили выжимать из людей каждую копейку, даже если им дискомфортно плавать с ластами», — добавила путешественница.

После этого группу привезли в место, где не было ничего, кроме рыб, похожих на сардин, и через 20 минут подняли всех участников экскурсии на лодку. Вскоре к ним подошел человек из команды и спросил, видели ли они мант.

«Мы сказали, что нет, тот сделал удивленное лицо и сказал, что кто-то из туристов видел. Это было откровенное вранье, так как через минуту другой человек из команды заявил, что, к сожалению, мант не было», — поделилась россиянка.

После этого лодка отправилась на разрушенный риф, но и там туристы не увидели ни китовых акул, ни мант. На вопрос, почему их заранее не предупредили о шансах не встретить морских существ, организаторы ответили, что «в природе за минуту все может измениться стремительно».

«Больше всего мне было жаль, что так бессмысленно мы потратили последний день на Дигура, а могли просто плавать с маской, купаться и лежать на белоснежных пляжах», — заключила путешественница.

Ранее эта же тревел-блогерша призналась, что столица Мальдивской Республики — Мале — это «совсем не те Мальдивы, которые видят большинство туристов». По ее словам, ходить там ночью бывает страшно.