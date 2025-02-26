Весной, когда становится тепло, а природа радует сочной зеленью и буйством красок, просыпается жгучее желание путешествовать. В это время ещё нет изнуряющей жары, толп туристов и можно выбрать поездку по душе – позагорать на море, совершить головокружительный сплав по бурной реке, отправиться на необычайно интересную, познавательную экскурсию или побродить по узким улочкам древнего города. И вот, наконец, наступают длинные выходные, и появляется возможность осуществить мечты. Расскажем, куда поехать отдыхать на майские праздники в 2025 году.

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Когда майские праздники в 2025 году?

Прежде, чем планировать поездку, давайте взглянем на календарь. На День труда официальные выходные будут с 1 по 4 мая, а на День Победы с 8 по 11 мая. Таким образом, можно отправиться в короткий тур на 4 дня, а если удастся между праздниками оформить 3 отгула, то получится неплохой миниотпуск из 11 дней. Этого времени будет достаточно, чтобы слетать в дальние края и погреться на берегу тёплого моря или забуриться в самые отдалённые, нехоженые уголки нашей страны. В статье мы сделали подборку туристических направлений, где будет интересно провести полноценный отпуск.

Лучшие туры на майские праздники

После долгой зимы так хочется настоящего тепла. Не секрет, что большинство из нас отправляются на отдых с детьми на море. В Краснодарском крае и Крыму ещё прохладно и вволю не наплаваешься, единственный выход поехать в жаркие страны за границу.

Турция

Турция входит в тройку лидеров по пляжному отдыху у наших туристов. Однако в начале мая ещё нет настоящей жары и вода в море прохладная, поэтому лучше поехать в Аланью – самый тёплый крупный город страны на побережье Средиземного моря. Температура воды в начале месяца редко бывает выше 18-21 °С, но немного поплавать уже можно. В центральной части курорта находится знаменитый пляж «Клеопатра» с белым, крупным песком, не характерным для данного побережья. По легенде в этом чудесном месте купалась сама царица Египта.

Пляжный отдых на майские хорошо совместить с осмотром достопримечательностей. В центральной части государства есть загадочный подземный город Деринкую, где, по мнению учёных, в древности проживало около 20 000 человек. Настоящее чудо восточной Турции – Ван, самое большое содовое озеро. Рядом с ним находится не менее впечатляющий природный объект – действующий вулкан Немрут-Даг. Ну, и конечно, обязательно нужно посетить Памуккале – природные ванны с термальными водами, располагающиеся на многочисленных террасах из белого известняка.

Из России в Турцию есть прямые рейсы, для въезда виза не нужна, требуется лишь загранпаспорт. Из Москвы лететь чуть больше 5 часов.

Египет

Египет – лучшее место, куда хорошо поехать на море на майские праздники всей семьёй. Это недорогое направление, можно выбрать недельный тур, чтобы дети не опоздали к концу каникул в школу. В начале мая здесь уже тепло. Вода прогревается до 22-26 °С, а воздух до 30-34 °С. В Александрии немного прохладнее. Любителям дайвинга стоит отправиться в Шарм-эль-Шейх и Хургаду, чтобы в прозрачных водах Красного моря полюбоваться коралловыми рифами.

Что посмотреть в Египте:

Пирамиды и Большого Сфинкса в Гизе, являющиеся визитной карточкой страны. Высота пирамиды Хеопса около 140 м, она больше здания в 40 этажей.

Долину Царей, находящуюся в живописном скалистом ущелье.

Карнакский храм, главное святилище и крупнейший религиозный комплекс Нового царства.

Что попробовать:

Напиток из семечек подсолнуха и сахарного тростника.

Залябию – сладость в форме шариков.

Десерт, напоминающий пропитанный сиропом манный пирог с орешками под названием басбуса.

Для посещения Египта, как и Турции, достаточно лишь загранпаспорта, визу поставят прямо в аэропорту прилета. Перелёт до Хургады без пересадок в среднем занимает около 6,5 часов.

ОАЭ

В Объединённых Арабских Эмиратах в мае уже настоящее лето. Дневная температура в среднем составляет +35-36 °C. Вода в море вблизи побережья Оманского залива прогревается до +23-24 °C, а в более мелководном Персидском заливе до +27 °C. Жары можно не бояться – автобусы и номера в отелях оснащены кондиционерами.

Утро в ОАЭ хорошо проводить на берегу лазурного, прозрачного моря. Кстати, пляжи тут замечательные, с развитой инфраструктурой, оборудованные кабинками и шезлонгами. Днём же, в жару, можно сходить в торговый центр, отправиться на экскурсию или в парк аттракционов Ferrari World в Абу-Даби. В нём установлена самая быстрая в мире американская горка, при спуске с которой вагончики развивают небывалую скорость – 240 км/час. Обязательно посетите стоящий на воде Лувр, представляющий собой комплекс зданий, где выставлены редкие произведения искусств и знаменитую мечеть с четырьмя минаретами и 82 куполами.

Важно! Не забывайте, что Арабские Эмираты – мусульманская страна. Уважайте местные традиции. Женщинам лучше носить одежду, прикрывающую плечи и колени.

Находиться в стране без визы можно целых 90 дней. Авиасообщение с Россией удобное. Есть прямые рейсы из нашей столицы в Дубай. Перелёт занимает 5,5-6 часов.

Таиланд

Одно из самых любимых и востребованных туристических направлений для длительного отдыха. Сюда нужно ехать на все праздники, чтобы успеть насладиться пышной растительностью, тёплым бирюзовым морем, пляжами с белоснежным песком, покататься на слонах и познакомиться с буддийской культурой. В мае начинается период дождей, однако тропические ливни кратковременные и идут обычно лишь ночью или во второй половине дня. Зато на улице жарко (+33-34 °C), а вода в море тёплая, как парное молоко (+27-29 °C).

Весна – время праздников. Самый знаменательный из них не 9 Мая, как у нас, а 4 мая – День коронации Рама Х, когда в крупных населённых пунктах проходят торжества и вечером запускают салют. Любителям пляжного отдыха можно взять тур на популярные курорты Краби, Ко Самуй, Пхукет. Находясь в Таиланде, обязательно посетите морской парк «Ангтхонг», ферму, где выращивают крокодилов, отправьтесь на джипах или слонах на водопады Намуанг, ну и, естественно, познакомьтесь с главной достопримечательностью – Великим Буддой Пхукета, статуей высотой 45 м. Сделать это получится только издалека, достопримечательность временно закрыта.

Важно! В Таиланде, входя в буддийские храмы, принято снимать обувь и головной убор. Также при посещении святынь нужно надевать одежду, закрывающую спину, коленки и плечи.

Из России в Таиланд есть прямые рейсы до Паттайи, Бангкока и Пхукета. Перелёт без пересадок до Пхукета из Москвы занимает около 9,5 часов. Для поездки на выходные виза не нужна, понадобится лишь загранпаспорт.

Вьетнам

Май во Вьетнаме по-настоящему жаркий. Днём температура держится в пределах +29-35 °C и море очень тёплое (+27-29 °C), особенно в Нячанге. Отдых здесь не менее привлекательный, чем в Таиланде, а цены ниже. Так, всего за 1-1,5 доллара есть возможность заказать целую тарелку гребешков. На Фукуоке располагается необычайно живописный пляж Сао Бич с прозрачной лазурной водой. Море мелкое, и это лучшее место, куда можно поехать на майские с ребенком.

Самая знаменитая достопримечательность страны – статуя Лежащего Будды. Её высота 11 м, а длина целых 49 м. Находится она на горе Таку, на высоте полкилометра, в 30 км к югу от города Фантьет. Любителям активного и познавательного туризма во Вьетнаме скучать не придётся. Например, на Фукуоке для них организуют экскурсии в парк Vinpearl Safari, где живут жирафы, фламинго и лемуры, к водопаду Суой Тран, высотой 4 м, а в Нячанге на Остров обезьян и в другие интересные места.

Без визы в стране можно находиться до 45 дней. Перелёт из Москвы до Хошимина без пересадок займёт около 9,5 часов. Также с 22 марта у Аэрофлота появились прямые рейсы в Нячанг, что позволит быстрее добираться до курорта. Время в пути 10 часов.

Майские праздники – подарок для любителей путешествий

Майские праздники – это великолепная возможность устроить себе дополнительный отпуск и увидеть мир. Не важно, какой отдых вы выберете – пляжный, экскурсионный или активный. Главное, что вы вернётесь домой в отличном настроении, полные энергии и новых, незабываемых впечатлений. А на память о поездке у вас останутся яркие и красивые фотографии, которые вы с лёгкой ностальгией о приятно проведённом времени будете гордо демонстрировать друзьям.