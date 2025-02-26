Турэксперт назвал самые популярные направления лета

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал о самых популярных зарубежных направлениях лета.

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«За последний год мы увидели хорошую динамику восстановления международных путешествий, и ряд стран превысили даже доковидные показатели. Прежде всего, это Таиланд, Объединённые Арабские Эмираты. Турция фактически уже близка к этим показателям», — заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, также можно выделить большой спрос на путешествия в Китай, особенно на остров Хайнань.

Ещё одно популярное направление — Вьетнам, сохраняют востребованность Шри-Ланка, Мальдивы и Индонезия, сообщил эксперт.

«Египет тоже показывает большую популярность, так как стало больше авиационных перевозок», — добавил Горин.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с RT отметил рост внутреннего туризма в России.