Туристов в США ждут изменения

Приложение по вызову такси Uber с 27 февраля 2025 года будет добавлять к стоимости поездки комиссию за конвертацию, если пассажиры расплачиваются своей национальной валютой за границей. Об этом сообщает британская газета The Sun.

«Это означает, что, если вы оплачиваете поездку в США в британских фунтах стерлингов, приложение такси добавит к вашему счету комиссию за конвертацию в размере 1,5%», — говорится в сообщении.

По информации источника, у пассажиров будет возможность проверить, спишут ли с них деньги за конвертацию. Для этого нужно зайти в настройки приложения и проверить, какая валюта установлена в качестве предпочтительной для оплаты.

Представители компании Uber заявили, что предполагаемый обмен будет прописан в квитанциях о поездках. При этом они также сообщили, что комиссия за конвертацию не будет добавляться к чаевым.

Такое нововведение будет в Канаде, США, а также в странах, использующих евро.