В Госдуме рассказали, что туристам делать со старыми долларами

Если у российских туристов после зарубежной поездки остались доллары старого образца, они могут обменять их в банках. Финансовые учреждения обязаны принимать такие купюры, если их подлинность не вызывает сомнений. Об этом сообщил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

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«Обменники должны принимать доллары США старого образца, если они не повреждены и не вызывают подозрений в подлинности. Повреждения, такие как разрывы, следы масла или склеивания, могут стать причиной отказа. Однако, если банк отказывает в обмене, он обязан предоставить письменное объяснение», — пояснил парламентарий.

Он также отметил, что термин «старые доллары» используется в бытовом смысле и не имеет юридического определения. На законодательном уровне не установлено ограничений по сроку годности долларовых купюр.

Кроме того, парламентарий подчеркнул, что российские граждане имеют право требовать у банка выдачи долларов нового образца, даже если в кассе находятся только старые купюры. Для этого клиенту следует обратиться к руководству отделения с соответствующим запросом. В случае отказа рекомендуется подать жалобу в ЦБ РФ.

В то же время, на прошлой неделе председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказал иную точку зрения. Он заявил, что туристы, приобретающие перед поездкой доллары старого образца, сознательно идут на риск. По его мнению, государство не может обязать банки принимать такие купюры наравне с новыми.

Отметим, что в некоторых странах у туристов не принимают старые доллары, поэтому вопрос более чем актуальный для путешественников. В связи с этим перед поездкой рекомендуется приобретать только новые купюры или заранее сделать карту иностранного банка, которые без ограничений работают за границей.