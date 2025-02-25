Российским туристам пообещали прямые рейсы в Танзанию

Из Москвы и Санкт-Петербурга хотят запустить прямые рейсы в Танзанию. Об этом рассказал посол республики в России Фредерик Ибрахим Кибута.

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Накануне члены правительства Северной столицы встретились с дипломатическим представителем Танзании. В ходе разговора был поднят и вопрос авиасообщения между странами.

«Посол поделился информацией о планирующемся возобновлении прямого авиасообщения между Москвой, Санкт -Петербургом и Дар-Эс-Саламом и планами по презентации туристического потенциала Танзании», - сообщили в Комитете по внешним связям города.

О сроках запуска рейсов дипломат не рассказал. Однако уточнил, что речь пока идет о полетных программах между российскими столицами и крупнейшим городом Танзании.

При этом о возобновлении авиасообщения с республикой российские власти активно говорят еще с прошлого года. Так, в октябре Россия и Танзания подписали соглашение о запуске чартеров. Глава Минэкономразвития тогда сообщил, что конкретики по рейсам пока нет, но есть четкие намерения.

Кроме того, часть экспертов турбизнеса, опрошенных TourDom.ru, выразили уверенность, что в этом году российские туристы все-таки дождуться чартеров на Занзибар. Программа была протестирована еще в 2021-ом и хорошо себя показала.