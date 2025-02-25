Из Петербурга в Шанхай запустят рекордное количество рейсов

Количество рейсов из Санкт-Петербурга в Шанхай к лету увеличится до 10 в неделю. Об этом сообщает пресс-служба Пулково.

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Сейчас из Северной столицы в Шанхай летает China Eastern Airlines. Однако с 1 марта авиакомпания нарастит число вылетов с трех до пяти в неделю. При этом в весенне-летний период китайский перевозчик еще больше расширит программу – до семи рейсов.

К тому же с конца следующего месяца на маршрут выйдет новая авиакомпания – Shanghai Airlines.

«С 31 марта в Шанхай начнет летать Shanghai Airlines, перевозчик запланировал вылеты по средам, пятницам и воскресеньям. То есть к лету программа в Шанхай увеличится до 10 рейсов в неделю», – уточнили в аэропорту.

Кроме того, «Аэрофлот» анонсировал рейсы из Пулково в Санью. Полеты начнутся с 22 марта и будут выполняться туда и обратно по субботам. С 1 апреля добавится второй еженедельный рейс с вылетом из Северной столицы по средам и обратно по вторникам. Также на направление планирует выйти и Hainan Airlines.

Отметим, что рейсы в Китай сейчас достаточно популярны у туристов. Из КНР можно с удобным транзитом отправиться в третьи страны. Кроме того, билеты в Поднебесную на крыльях китайских авиакомпаний относительно недороги.