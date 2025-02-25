Самые доступные зарубежные курорты на весну 2025 года

Весна – лучшее время для путешествий, если хочется избежать толп туристов и сэкономить на поездке. В это время года популярные направления радуют мягким климатом, снижением цен на жилье и билеты, а также возможностью насладиться красотой природы без суеты высокого сезона. «ФедералПресс» собрал варианты курортов, куда можно отправиться весной, чтобы отдохнуть с комфортом и без лишних трат.

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Марокко

В весеннем Марокко днем уже достаточно тепло, а вечером все еще можно накинуть куртку. Туристов пока не так много, потому что их массовый наплыв начинается ближе к концу мая.

Вода в Атлантическом океане и Средиземном море, которыми омывается страна, бодрящая, но идеально подходит для серфинга. А еще весной здесь начинает цвести апельсиновый жасмин, вишня и миндаль, что добавляет сразу несколько пунктов к красоте местных пейзажей.

Перелет из Москвы обойдется от 35 000 рублей в обе стороны, снять отель – от 2500 рублей за ночь. Для поездки менее чем на 90 дней виза не требуется. Национальные праздники: День труда (1 мая), День молодежи (9 мая), Рамадан (даты плавающие, зависят от лунного календаря).

Одним из самых популярных городов Марокко является Марракеш. Розовые стены, шумные рынки, аромат специй и неповторимая атмосфера восточной сказки, в которой, кажется, торгуются за все, включая воздух, – шутят местные. Здесь есть дворцы с пестрой мозаикой, сад Мажорель, который когда-то принадлежал французскому модельеру Ив Сен-Лорану, оживленная площадь Джемаа-эль-Фна.

На рынке в Марракеше можно найти любые товары.

Эс-Сувейра подойдет для более спокойного отдыха. Это портовый город на берегу для интровертов. Морской бриз, крепость, с которой открываются потрясающие виды, бесконечные чайки и бело-голубые улочки.

Цены на жилье стартуют от 2000 рублей за ночь, поужинать свежими морепродуктами можно от 500 рублей.

Бали

С приходом весны на Бали воцаряется тишь да гладь: сезон дождей подходит к концу, а толпы удаленщиков и инфлюенсеров только-только начинают смотреть билеты.

Авиаперелет из Москвы обойдется от 50 000 рублей в обе стороны, жилье – от 1500 рублей за ночь. Виза оформляется по прибытии на 30 дней.

В марте на Бали отмечается День тишины Ньепи. Праздник длится 4 дня и отмечается в первый весенний день новолуния.

За день до Ньепи проходит Тавур Кесанга – карнавал, для которого изготавливают огромные фигуры Ого-ого. Их делают вручную из бамбука, бумаги и других материалов. Парад фигур демонов сопровождается громкой музыкой и танцами, а его целью является изгнание злых духов.

В сам Ньепи (День тишины) запрещены шум, излишний свет и работа. В этот день люди проводят время в молчании и медитации. На острове закрыты все госучреждения, кафе и магазины, не работают транспорт, аэропорт, нет радио и телевещания.

Следующий день после Ньепи называется Нгембак Гени, с самого утра жизнь начинает входить в привычное русло. Местные жители идут в гости, чтобы попросить прощения за прошлые ошибки, пообщаться и провести время в кругу близких.

В апреле красочным карнавалом в Тайланде отметят Новый Год.

Густые джунгли, храмы, рисовые террасы и духовные поиски – все это есть в Убуде, одном из центральных районов Бали.

Настоящий рай для серферов, а также любителей шикарных закатов и модных вечеринок располагается в южном районе Бали Улувату.

Греция

Весна здесь радует мягким теплом: воздух прогревается до +19...+25 °C. Цены на авиабилеты стартуют от 30 000 рублей в обе стороны, отели – от 3000 рублей за ночь. Необходима Шенгенская виза.

Крит называют островом мифов, находится на самом юге Греции, где весенняя погода мало чем отличается от летней.

Старинный город Родос больше похож на археологический музей под открытым небом.

Турция

Весной в Турции мягкий климат (+18...+25 °C) и еще не переполненные пляжи, что является настоящей редкостью для страны.

Цены на турпакет составляют от 60 000 рублей на двоих, отель можно снять от 2000 рублей за ночь. Виза не потребуется для пребывания до 60 дней. Белоснежные домики, роскошные яхты и атмосфера греческого острова – все это про Бодрум, только гораздо дешевле и без «шенгена». А пляжный отдых в формате all inclusive в сочетании с возможностью отправиться в поход по горам предлагает курорт Фетхие.

Индия

Экскурсионные туры в Индию остаются недооцененными среди туристов и турагентов. Однако это направление предлагает маршруты на любой бюджет.

Перелет из Москвы составляет в среднем 60 тысяч рублей на одного пассажира в обе стороны. Переночевать можно начиная от 1800 рублей за сутки. Визу можно онлайн.

В первой половине весны, особенно в марте, Индия предлагает комфортные температуры и насыщенную культурную программу.

13–14 марта в Индии проходит яркий праздник Холи, который символизирует наступление весны и начало нового года по местному календарю. Это мероприятие также известно как Фестиваль красок.

В апреле красочным карнавалом в Тайланде отметят Новый Год.

Российские путешественники имеют шанс попасть на этот красочный праздник. Пакетные туры продолжительностью 6 дней продаются за 111 тысяч рублей на двоих без авиаперелета. Действие развернется в Джайпуре – знаменитом «Розовом городе».

Фестиваль Холи отмечается по всей стране, и принять участие в нем могут все желающие. Даже на пляжах Гоа проходят яркие шоу с красками. Обычно во время празднования многие достопримечательности закрыты, но туристы могут присоединиться к местным жителям и отметить праздник вместе с ними.

Прямые рейсы из Москвы в Дели и обратно на середину марта все еще доступны, цена билета составляет около 60 тысяч рублей на одного пассажира в оба конца.

Таиланд

Туроператоры отмечают отмечают высокий интерес к поездкам в Таиланд в течение марта, апреля и мая. Уже на март распродано 70 % мест на рейсах, а на апрель – 40 %. После завершения зимней полетной программы в Таиланд летние рейсы пока не анонсированы, поэтому туристы предпочитают бронировать туры через глобальные системы дистрибуции (GDS) или ограничиваются выбором отеля.

Ряд туристических операторов указывает на связь повышенного спроса в марте с началом школьных каникул, которые продолжаются с 24 по 31 марта по четвертной системе обучения. В апреле популярность поездок также связана с каникулярным периодом (с 5 по 13 апреля по триместровой системе). Некоторые туристы планируют поездки специально на празднование Сонгкрана (тайского Нового года с 13 по 15 апреля).

Традиционно Новый год отмечается с большим размахом и весельем. Празднование длится несколько дней, и каждый регион страны имеет свои уникальные традиции, но некоторые общие черты характерны для всего Таиланда.

Основные традиции празднования Сонгкрана

Один из самых известных ритуалов – это массовое обливание водой. Люди выходят на улицы с ведрами, водяными пистолетами и шлангами, чтобы облить друг друга водой. Вода символизирует очищение и благословение на новый год.

Освящение Будды. В храмах проводятся церемонии освящения статуй Будды, где монахи окропляют их священной водой. Местные жители приносят в храм еду и подарки для монахов. Песчаная церемония. В некоторых регионах Таиланда принято строить песочные ступы возле храмов. Эти миниатюрные копии буддийских святынь украшаются цветами и свечами. Семейные встречи. В дни Сонгкрана семьи собираются вместе, чтобы почтить старших членов семьи. Молодые люди выражают уважение своим родителям и пожилым родственникам, совершая обряд омовения рук пожилых людей ароматизированной водой. Раздача милостыни. Многие тайцы посещают монастыри, чтобы сделать пожертвования и получить благословение от монахов. Парады и фестивали. Во многих городах проходят парады, музыкальные выступления и народные гуляния. Особенно зрелищны мероприятия в Чиангмае, где Сонгкран считается одним из главных праздников.

В апреле красочным карнавалом в Тайланде отметят Новый Год.

Когда и где лучше отмечать Сонгкран

Чиангмай славится своими масштабными уличными фестивалями и обливаниями водой. Здесь празднование особенно активно и весело.

Бангкок также становится местом массовых гуляний, особенно в районе Каосан Роад, где собирается много иностранных туристов.

Паттайя известна своими вечеринками и водными баталиями на улицах города.