Как туристический налог сказался на хостелах

Владельцы екатеринбургских хостелов требуют пересмотреть решение о введении туристического налога. Об этом на заседании заксобрания Свердловской области сообщила уполномоченная по правам предпринимателей Елена Артюх.

«Многие предприниматели говорят, что проще продать или сдать в аренду хостел и купить квартиру для посуточной сдачи», – сказала бизнес-омбудсмен.

Вопрос о туристическом налоге подняла председатель комитета по молодежной политике Елена Чечунова. По словам Елены Артюх, обращение подписали владельцы 14 екатеринбургских хостелов. Они утверждают, что лишь около 30 % коек занимают туристы: основными постояльцами являются вахтовики, студенты, а также свердловчане, сопровождающие близких в медицинские центры. При стоимости размещения в 300–500 рублей за сутки туристический налог в сто рублей существенно влияет на цены. К тому же в ФНС до сих пор не ответили на все вопросы бизнесменов о том, как рассчитывать и выплачивать налог.

Артюх предложила расширить список льготных категорий постояльцев, за которые гостиницы и хостелы не должны выплачивать налог. В качестве примера она привела Пермь, где туристами не считаются жители всего Пермского края.

«ФедералПресс» напоминает, что туристический налог в Екатеринбурге действует с 1 января. Отельеры уже заложили его в стоимость номеров.