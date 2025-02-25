«Беги, прячься, не дыши». Тревел-блогер описала поездку в Мексику

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Мексике и описала поездку фразой «беги, прячься, не дыши». Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Таким образом россиянка сделала отсылку к популярному фильму о путешествиях «Ешь, молись, люби» с Джулией Робертс, заметив, что их тур по Мексике — далеко не романтичное приключение. Блогерша объяснила, что в своей фантазии часто представляет моменты, когда на них нападают наркоторговцы или другие преступники.

Она также пожаловалась на бродячих собак, которые выглядят не очень здоровыми.

«Глаза светятся, зубы наготове, на шкуре какие-то болячки, и ты не знаешь — они тебя унюхали, потому что ты вкусно пахнешь, или просто потому, что ты выглядишь достаточно испуганно», — задалась вопросом автор.

Ранее эта же тревел-блогерша призналась, что Мексика — абсолютная противоположность Америки. С ее точки зрения, в США все рассчитано на потребление, а в Мексике люди просто радуются жизни, не зацикливаются на мелочах и не пытаются все контролировать.