Как путешествовать по Европе на поезде почти бесплатно
Бытует ошибочное мнение, что железнодорожные билеты в Европе стоят дорого, однако есть лайфхаки, которые позволят передвигаться между странами почти бесплатно. Проездные абонементы, скидки, ночные рейсы и специальные тарифы — обо всем этом статье расскажет «Рамблер».
1. Проездные и абонементы: максимум выгоды
Eurail — безлимитные поездки по всей Европе
Если вы планируете посетить сразу несколько стран, обратите внимание на Eurail. Это проездные для неевропейцев, которые позволяют свободно ездить по железным дорогам 33 стран.
- Бронируйте глобальный проездной заранее — так он будет дешевле;
- Выбирайте Flexi Pass, если не планируете ездить каждый день;
- Ловите скидки для молодежи (до 27 лет) и пенсионеров (60+ лет);
- Путешествуйте в низкий сезон (осень-зима) — проездные иногда дешевеют до 50 процентов.
За 250-300€ можно купить абонемент на 5-7 дней поездок в течение месяца, тогда как обычные билеты на такое количество маршрутов обошлись бы в 600-800€.
Национальные и региональные проездные
Некоторые страны предлагают свои железнодорожные абонементы. Если ваша поездка ограничивается одной страной, такой национальный проездной будет гораздо выгоднее, чем Eurail.
- Deutschland-Ticket — проезд по всей Германии за 49€ в месяц,
- Swiss Travel Pass — бесплатные поезда, автобусы и даже корабли по Швейцарии,
- Renfe Spain Pass — дешевые поездки по Испании на поездах AVE,
- Intercités Pass — бюджетный вариант для поездок по Франции.
2. Билеты за копейки: ловим скидки
Если вам не нужен проездной, но хочется дешевых билетов, воспользуйтесь такими лайфхаками:
1) Бронируйте билеты заранее (за один-три месяца) — поезда, как и самолеты, имеют систему динамического ценообразования.
2) Пользуйтесь бюджетными компаниями:
- FlixTrain (Германия, Швеция) — аналог дешевых автобусов FlixBus,
- RegioJet (Чехия, Австрия, Словакия) — комфортные поезда по ценам автобусов,
- Ouigo (Франция, Испания) — бюджетная версия поездов TGV.
3) Выбирайте ночные поезда: можно сэкономить на отеле и перемещаться на большие расстояния за минимальные деньги. Например:
- Nightjet (Австрия, Германия, Италия),
- Intercités de Nuit (Франция),
- EuroNight (Венгрия, Чехия, Польша).
4) Подписывайтесь на акции: у европейских ж/д компаний часто бывают распродажи. Например, SNCF (Франция) и Trenitalia (Италия) иногда продают билеты от 10€.
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3. Почти бесплатно: железнодорожные бонусы
Work & Travel и волонтерские программы
Некоторые программы смогут оплачивать вам передвижение на поездах:
- Erasmus+ и Workaway — если участвуете в стажировке или волонтерском проекте, вам могут оплатить билеты,
- Interrail DiscoverEU — бесплатный железнодорожный абонемент для 18-летних путешественников.
Кэшбэк и бонусные программы
Некоторые железнодорожные компании предлагают кэшбэк за поездки:
- Deutsche Bahn BahnCard — скидки до 50 процентов на все билеты в Германии,
- SNCF Voyageur Program — накопление бонусов за поездки во Франции,
- The Trainline — сервис, который часто предлагает купоны на скидку.
Потратьте заранее время на поиск и ищите скидки. Не бойтесь использовать проездными и национальными абонементы. Не забывайте о бонусных программах и попробуйте поискать волонтерские проекты с покрытием расходов. Если все сделать правильно, можно увидеть Европу за смешные деньги, наслаждаясь комфортом поездов и невероятными видами за окном.
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