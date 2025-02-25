Как путешествовать по Европе на поезде почти бесплатно

Бытует ошибочное мнение, что железнодорожные билеты в Европе стоят дорого, однако есть лайфхаки, которые позволят передвигаться между странами почти бесплатно. Проездные абонементы, скидки, ночные рейсы и специальные тарифы — обо всем этом статье расскажет «‎Рамблер».

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1. Проездные и абонементы: максимум выгоды

Eurail — безлимитные поездки по всей Европе

Если вы планируете посетить сразу несколько стран, обратите внимание на Eurail. Это проездные для неевропейцев, которые позволяют свободно ездить по железным дорогам 33 стран.

Бронируйте глобальный проездной заранее — так он будет дешевле;

Выбирайте Flexi Pass, если не планируете ездить каждый день;

Ловите скидки для молодежи (до 27 лет) и пенсионеров (60+ лет);

Путешествуйте в низкий сезон (осень-зима) — проездные иногда дешевеют до 50 процентов.

За 250-300€ можно купить абонемент на 5-7 дней поездок в течение месяца, тогда как обычные билеты на такое количество маршрутов обошлись бы в 600-800€.

Национальные и региональные проездные

Некоторые страны предлагают свои железнодорожные абонементы. Если ваша поездка ограничивается одной страной, такой национальный проездной будет гораздо выгоднее, чем Eurail.

Deutschland-Ticket — проезд по всей Германии за 49€ в месяц,

— проезд по всей Германии за 49€ в месяц, Swiss Travel Pass — бесплатные поезда, автобусы и даже корабли по Швейцарии,

— бесплатные поезда, автобусы и даже корабли по Швейцарии, Renfe Spain Pass — дешевые поездки по Испании на поездах AVE,

— дешевые поездки по Испании на поездах AVE, Intercités Pass — бюджетный вариант для поездок по Франции.

2. Билеты за копейки: ловим скидки

Если вам не нужен проездной, но хочется дешевых билетов, воспользуйтесь такими лайфхаками:

1) Бронируйте билеты заранее (за один-три месяца) — поезда, как и самолеты, имеют систему динамического ценообразования.

2) Пользуйтесь бюджетными компаниями:

FlixTrain (Германия, Швеция) — аналог дешевых автобусов FlixBus,

(Германия, Швеция) — аналог дешевых автобусов FlixBus, RegioJet (Чехия, Австрия, Словакия) — комфортные поезда по ценам автобусов,

(Чехия, Австрия, Словакия) — комфортные поезда по ценам автобусов, Ouigo (Франция, Испания) — бюджетная версия поездов TGV.

3) Выбирайте ночные поезда: можно сэкономить на отеле и перемещаться на большие расстояния за минимальные деньги. Например:

Nightjet (Австрия, Германия, Италия),

(Австрия, Германия, Италия), Intercités de Nuit (Франция),

(Франция), EuroNight (Венгрия, Чехия, Польша).

4) Подписывайтесь на акции: у европейских ж/д компаний часто бывают распродажи. Например, SNCF (Франция) и Trenitalia (Италия) иногда продают билеты от 10€.

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3. Почти бесплатно: железнодорожные бонусы

Work & Travel и волонтерские программы

Некоторые программы смогут оплачивать вам передвижение на поездах:

Erasmus+ и Workaway — если участвуете в стажировке или волонтерском проекте, вам могут оплатить билеты,

— если участвуете в стажировке или волонтерском проекте, вам могут оплатить билеты, Interrail DiscoverEU — бесплатный железнодорожный абонемент для 18-летних путешественников.

Кэшбэк и бонусные программы

Некоторые железнодорожные компании предлагают кэшбэк за поездки:

Deutsche Bahn BahnCard — скидки до 50 процентов на все билеты в Германии,

— скидки до 50 процентов на все билеты в Германии, SNCF Voyageur Program — накопление бонусов за поездки во Франции,

— накопление бонусов за поездки во Франции, The Trainline — сервис, который часто предлагает купоны на скидку.

Потратьте заранее время на поиск и ищите скидки. Не бойтесь использовать проездными и национальными абонементы. Не забывайте о бонусных программах и попробуйте поискать волонтерские проекты с покрытием расходов. Если все сделать правильно, можно увидеть Европу за смешные деньги, наслаждаясь комфортом поездов и невероятными видами за окном.

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