Эксперт рассказала, в какие даты не стоит ехать в Стамбул в 2025 году

Этот город прекрасен всегда, однако есть периоды, когда насладиться им становится проблематично. Трэвел-блогер Анна Уварова рассказала, когда в 2025 году не стоит ехать в Стамбул.

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Путешественница назвала несколько дат, пользующихся особой популярностью среди местных и туристов. В такое время в городе буквально не протолкнуться. Особенно сильно это заметно в районе популярных достопримечательностей.