Эксперт рассказала, в какие даты не стоит ехать в Стамбул в 2025 году

Трэвел-блогер рассказал, когда не стоит ехать в Стамбул в 2025 году
Этот город прекрасен всегда, однако есть периоды, когда насладиться им становится проблематично. Трэвел-блогер Анна Уварова рассказала, когда в 2025 году не стоит ехать в Стамбул.
Путешественница назвала несколько дат, пользующихся особой популярностью среди местных и туристов. В такое время в городе буквально не протолкнуться. Особенно сильно это заметно в районе популярных достопримечательностей.
- 29 марта — 1 апреля (Рамадан)
- 23 апреля (День национального суверенитета)
- 1 мая (День солидарности и труда)
- 19 мая (День памяти Ататюрка, молодёжи и спорта)
- 5-9 июня (Курбан-байрам)
- 30 августа (День победы)
- 29 октября (День Республики)