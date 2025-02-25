Путешественница рассказала, как отдых в Грузии обернулся кошмаром

Грузия стала одним из привлекательных направлений для отдыха россиян. Однако инфраструктура страны оставляет желать лучшего. Российская туристка рассказала «ФедералПресс» об испорченном отдыхе из-за ужасной работы местных коммунальщиков, которые просто не выполняют свою работу.

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«Я приехала на отдых в Батуми в середине февраля, представляя прекрасные прогулки возле моря и более теплую погоду, чем дома. Но в конце прошлой недели пришел снежный фронт и город буквально засыпало. Вначале это напоминало зимнюю сказку – грузины радовались столь редкому здесь снегу (говорят, что такого не было 10 лет), все радостно лепили снеговиков, а сочетание моря и заснеженных пейзажей восхищало», – поделилась туристка.

Однако сказка продлилась недолго. Снегопад перешел в шторм с метелью и появились коммунальные проблемы. В местных чатах стали появляться сообщения о том, что целые районы остались без света, тепла, газа или воды. Возникли проблемы и со связью. Перестал ходить общественный транспорт. Власти остановили авиа и железнодорожное сообщение. Но шокировало россиянку отношение коммунальных служб - зачастую возникшие проблемы просто отказываются решать «пока погода не улучшится».

«Это просто возмутительно. Обычно непогода является поводом для усиленной работы всех служб, а не для лишнего выходного. Ведь среди тех, кто сидит без воды и тепла немало семей с детьми. А улучшение погоды обещают только через несколько дней. То есть, страдать им придется все это время?» – возмутилась россиянка.

По ее словам, она и сама столкнулась с перебоями – в какой-то момент просто перестала работать и мобильная связь и домашний интернет в ее съемной квартире, она буквально оказалась отрезана от внешнего мира. Владелец жилья просто развел руками, мол, провайдер отказывается высылать ремонтников и устранять обрыв на линии. В результате девушке пришлось искать работающий салон связи (а многие магазины и ТЦ оказались попросту закрыты) и покупать сим-карты всех мобильных операторов в надежде, что хоть у одного из них связь будет работать.

«Я готова понять, когда транспорт не ходит, ведь зимней резины здесь нет, мало снегоуборочной техники и дорожные службы действительно могут оказаться не готовы к такой погоде. Но когда не работает критически важная инфраструктура, и ее просто отказываются чинить – это вызывает недоумение. А если кому-то станет плохо? Получается, сиди в промерзшей квартире без отопления, а если схватишь воспаление легких - даже скорую не вызовешь», – заключила россиянка.

На вопрос об отношении к русским в Грузии, она отметила, что в Батуми не встречала проблем – в городе гостеприимно относятся к россиянам, почти все знают русский язык и охотно на нем разговаривают. В отличие от Тбилиси, где за разговор на русском она услышала оскорбления в свой адрес.