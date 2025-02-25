История россиянки, которая уехала в Дубай на зимовку и осталась там навсегда

Юлия Кожухова три года назад переехала из Москвы в солнечный Дубай. Девушка думала, что переждет в теплой стране зиму, а в итоге так и осталась в Эмиратах. В рамках цикла «Ленты.ру» о соотечественниках в других странах она рассказала, как спастись от невыносимой жары и сколько нужно денег для выживания в одном из самых туристических городов мира.

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Как решиться переехать в Дубай

Я переехала в Дубай за три месяца до СВО. Уехала не из-за политической обстановки, а из-за холодной московской зимы. У меня в Дубае жила подруга, я остановилась у нее во время отпуска осенью, и мне очень понравилось. Я подумала, что было бы классно когда-нибудь здесь пожить. И вот через три месяца я собрала чемоданы и уехала. Тогда я работала в компании в Москве, перешла на удаленку и какое-то время работала из Дубая.

Когда началась спецоперация, российские карты заблокировали, невозможно было ничего оплачивать, и курс взлетел в два раза. Я поняла, что, жизнь на российскую зарплату в рублях не вариант, и начала искать работу здесь. Так я попала в недвижимость, потому что всю жизнь работала в продажах, а в Дубае, как будто бы самое актуальное — продавать недвижимость, потому что здесь очень много строят.

Страха перед переездом в другую страну у меня не было, так как я не планировала переезжать. Я поехала просто на зимовку, поэтому было очень легко.

Как адаптироваться в Дубае

Адаптироваться в мусульманской стране было несложно, в Дубае 90 процентов населения — это экспаты, приезжие люди, местных очень мало. Как-то быстро привыкаешь к тому, что много людей вокруг в парандже, в кандурах. Арабов много, но в основном они одеваются по-обычному, как европейцы. Если раньше в Дубае нельзя было ходить в коротких шортах или юбках, то сейчас можно. Нет разницы, живешь в Дубае или в каком-то европейском городе.

В первое время я очень много работала и старалась знакомиться с новыми людьми. В Дубае все очень открытые. Я ходила на нетворкинги, чтобы познакомиться с людьми, которые переехали и оказались в таких же условиях, как и я; мы делились опытом, помогали друг другу. С языком трудностей не было. Я владела разговорным английским, но он был далек от идеала. Но если переехать и начать постоянно разговаривать, уровень языка неизбежно вырастет.

Арабский в Дубае не нужен: все говорят на английском. Местные хорошо относятся ко всем: и к русским, и к иностранцам, потому что большая часть денег, которые зарабатывают Эмираты, приходит из туризма. Поэтому люди здесь очень доброжелательные и открытые; это чувствуется уже прямо при выходе в аэропорту: все улыбаются, все говорят: «Welcome», все помогают.

Да и в целом здесь чувствуется спокойствие; местные живут очень размеренной жизнью и рады иностранцам. Нет озлобленных людей, все очень добрые.

С поиском работы у меня проблем не было. Мне кажется, кто ищет, тот всегда найдет. Я умею себя представлять и показывать, чем я могу быть полезна компании. Если есть опыт и знание языка, я думаю, что это несложно. Я уже поработала в трех компаниях в Дубае.

Цены на аренду жилья в Дубае

Что касается стоимости жилья в Эмиратах, все зависит от срока. Если это аренда на несколько дней, то это Airbnb, как и везде. Думаю здесь все легко. Если говорить про долгосрочную аренду, то тут сложнее. Если от года, то нужно, чтобы был Emirates ID — это национальное удостоверение личности, которое можно получить после оформления визы резидента.

Кроме того, необходимо заплатить депозит и пять процентов комиссии агенту. Чаще всего в Дубае нет оплаты помесячно: надо платить сразу за несколько месяцев вперед. А если это какой-то крутой дом, то могут попросить оплату и за год вперед.

Зарплаты здесь начинаются примерно от 100 тысяч рублей, от тысячи долларов. Все зависит от уровня жизни, к которому привык человек. На мой взгляд, чтобы как-то более-менее выживать, нужно зарабатывать минимум две-три тысячи долларов. На эти деньги можно жить очень скромно.

От $ 5 тысяч нужно зарабатывать в Дубае, если хочется жить более-менее интересно, ходить в музеи, на выставки, жить в хорошей квартире, арендовать недорогую машину.

В Дубае жить дороже, чем в других Эмиратах, так как Дубай — это самый туристический город. Я думаю, что в Абу-Даби все примерно по такой же по цене, но при этом жилье там будет дешевле в определенных районах. Рестораны примерно одинаковые, честно говоря. Остальные Эмираты будут дешевле в несколько раз, потому что они не такие популярные для жизни. Там более строгие правила, больше мусульман и местных.

Транспорт и медицина в Дубае

Дубай — это абсолютно не пешеходный город. Здесь обязательно нужна машина, потому что в Дубае на данный момент всего лишь две ветки метро, а на автобусе не всегда удобно добираться. Сейчас государство активно пытается внедрять больше общественного транспорта. Отстраиваются еще несколько веток метро. Но пока поездка на автобусе, на метро из одной точки в другую занимает очень много времени: в час пик невозможно протолкнуться.

В основном все ездят на машинах. Аренда дешевого автомобиля стоит от 300 долларов в месяц, поэтому многие могут себе это позволить. Большинство людей арендуют машины, а не ездят на метро и автобусе. Но опять же это зависит от того, где человек работает и живет.

Я знаю некоторых людей, которым удобно передвигаться из центра города на Марину — прибрежный район Дубая — на общественном транспорте. Но если нужно попасть в какую-то другую точку города, то на метро уже туда не добраться, потому что оно идет только вдоль берега.

Медицина здесь очень дорогая. Я помню, однажды сильно заболела и вызвала скорую на дом. За простую капельницу с парацетамолом пришлось отдать тысячу долларов.

Нужно покупать медицинскую страховку для того, чтобы в случае чего все сделали бесплатно. Страховка стоит около тысячи долларов за год. Если ходить к врачу самостоятельно, то нужно быть готовым заплатить крупную сумму денег.

Плюсы жизни в Дубае

В Эмиратах мне нравится безопасность. Я могу оставить любую вещь на столе, на террасе, в кафе и уйти в туалет — никто ее не возьмет. Люди здесь очень дружелюбные: весь персонал, охрана, официанты — все улыбаются, желают хорошего дня.

Дубай открыт для людей, у которых есть интересные идеи, и которые готовы работать над их воплощением в жизнь. Город будет им всячески помогать.

Дубай вдохновляет. Мне кажется, здесь и сейчас тут собраны самые классные люди мира. Они все очень открыты к коллаборациям, готовы делиться опытом, развиваться и делать этот город лучше. Это круто.

Кроме того, Дубай — удобный город. Здесь предусмотрены valet-паркинги, нет таких больших пробок, как в других крупных городах мира, нет проблем с парковками. Просто очень удобный для жизни город. Если нужно заказать какую-то доставку, все придет в этот же день.

В Дубае огромное количество развлечений. Это город-развлечение. Много аттракционов, куча парков, здесь есть чем заняться. Я люблю спорт, поэтому занимаюсь пилатесом, теннисом и верховой ездой. У нас очень много конюшен в городе, этот вид спорта очень развит. Да и в целом можно заниматься любым видом спорта, какой только придет на ум. Город очень спортивный.

Здесь много мастер-классов по рисованию, лепке — здесь есть все. Все, что приходит на ум! Есть какие-то мечты, планы? Это есть в Дубае, сто процентов, просто нужно загуглить.

Не могу сказать, что меня что-то удивляет в Дубае. Круто то, что здесь люди очень открытые и относятся к жизни как к игре. Здесь все строят бизнесы, придумывают идеи. В школах у них нет стандартной системы образования, как в России, у них есть проекты. Мне кажется, это очень круто; это расширяет сознание, они с детства растят предпринимателей.

Минусы жизни в Дубае

Как правило, летом в Дубае остаются только те, кто здесь работает. Для туристов — очень жарко. Я летом живу в режиме дом-офис-дом. На улице можно находиться какое-то время, но это очень некомфортно. А все помещения кондиционируются.

Мы, наоборот, летом все одеваемся, потому что в помещениях около 20 градусов, что довольно холодно.

Летом моя рутина не меняется: я также хожу на пилатес, играю в теннис не снаружи, а внутри; все рестораны работают, все классно. Просто на улице некомфортно гулять. У меня есть друзья с домашними животными, они гуляют просто недолго и по вечерам.

Цены на продукты где-то в два раза выше, чем в Москве. Очень дорогая молочка: сыры, сметана могут быть и в пять раз дороже. Все русские продукты можно найти в Дубае, но цены на них будут в два раза выше. Если рыба редкая или какие-то особенные продукты, то может быть и в четыре раза дороже.

Эмираты знамениты своими ограничениями и штрафами. Я сталкивалась только с дорожными штрафами, например, за превышение скорости — 150 долларов. Были сложности в первое время с этим. Конечно, неприятно, когда за месяц могут прийти штрафы на 500 долларов. За парковку штраф — 30 долларов. На самом деле правил много, но когда долго живешь в Дубае, этого уже не замечаешь и стараешься водить аккуратнее.

Советы переезжающим в Дубай

Я бы дала людям, которые хотят переехать в Эмираты, пару советов. В первую очередь нужно иметь подушку безопасности минимум на шесть месяцев, потому что Дубай — город недешевый, она точно понадобится, пока будете осваиваться в городе. Второе — заранее подготовиться и найти работу, хотя бы примерный список компаний, в которые хотите устроиться. И третье — изучать английский язык; здесь все говорят на английском, поэтому он точно пригодится.

В Эмиратах достаточно сложно иметь бизнес: конкуренция и правда высокая. Но в целом бизнес довольно хорошо развивается, и здесь очень открыты к новым стартапам. Единственное, нужно закладывать деньги на оплату лицензии и на разрешение, потому что здесь нужно много согласований, особенно если это офлайн-бизнес.

У меня есть друзья, владельцы ресторана, которые не могли открыться больше полугода, даже после того, как ремонт был закончен, потому что не приходили определенные согласования. Здесь это нелегко, но если уже открылись, то никто трогать не будет. Самое сложное — это открыться.

Мне все нравится в Дубае. К недостаткам могу отнести только погоду летом, потому что очень жарко и невыносимо находиться на улице. Все остальное потрясающе, вообще нет минусов — очень комфортный город.