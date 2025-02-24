Российским туристам стали доступны недорогие билеты на Шри-Ланку

У российских туристов появилась возможность относительно недорого в апреле улететь на Шри-Ланку. Редакция TourDom.ru выяснила, из каких городов есть наиболее привлекательные предложения и что нужно учитывать отдыхающим.

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Так, Red Wings предлагает билеты из Москвы и некоторых городов РФ в аэропорт Хамбантоты на вторую половину апреля за 14–15 тыс. руб. В цене багаж и ручная кладь. Полетная программа перевозчика традиционно заканчивается к маю, поэтому недорогие варианты доступны только в одну сторону.

Например, из Москвы на 18-е, 21-е или 25-е число можно приобрести билеты за 14 700 руб. Однако на обратную дорогу цены значительно выше. В конце апреля – мае предлагается прямой рейс «Аэрофлота» за 53–55 тыс. руб., а также перелеты иностранными авиакомпаниями за 38–40 тыс. руб., но со стыковками. В обоих случаях вылет будет уже из аэропорта Коломбо.

Аналогичная картина складывается и в регионах: Екатеринбурге, Казани и Сочи, – откуда выполняет программы Red Wings. Билеты туда с багажом и ручной кладью можно приобрести за 14 тыс. руб. Но обратный рейс будет также из Коломбо за 40–50 тыс. руб. и только с пересадками.

Стоит отметить, что вторая половина весны на Шри-Ланке считается переходным периодом в плане погоды. В стране можно отдыхать в любое время года, но следует правильно выбрать побережье. С мая по октябрь на северо-востоке острова длится сухой сезон, в то время как на юго-западе наблюдаются дожди. С октября по май ситуация обратная, и туристы выбирают преимущественно юго-запад. Поэтому в конце весны и летом целесообразнее ориентироваться на отдых как раз на востоке острова, куда проще добраться из аэропорта Хамбантоты. Однако в этом случае при вылете из Коломбо отдыхающим придется пересечь весь остров, и дорога до авиагавани займет несколько часов.