В Таиланде могут измениться условия безвиза для туристов

Руководители ассоциаций туристических компаний и отелей Таиланда считают, что два месяца безвиза для туристов – это слишком много. И предлагают сократить этот период в 2 раза – до 30 дней. Вопрос обсуждали сегодня в Бангкоке на совместном заседании объединений тайских турагентов (ATTA) и отелей (THA). Участники высказали серьезную обеспокоенность поведением некоторых загостившихся иностранцев и тем, как это влияет на местное общество.

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Поскольку безвизовый режим, действующий для представителей 93 стран, приносит стране существенные доходы, отменять его никто не собирается, но внести коррективы необходимо, считают представители тайской сферы гостеприимства. По подсчетам АТТА, среднестатистический турист находится в королевстве не более 20 дней, максимум 30. «Поэтому 60-дневный период – это слишком много», – заявил президент ассоциации Сисдивачр Чивараттанапорн.

В THA отмечают, что среднее пребывание в отеле составляет около 15 дней, а туристы, приезжающие на длительный срок, как правило, выбирают более дешевые апартаменты, кондоминиумы и виллы. Все эти деньги проходят мимо турбизнеса. Отельеры считают, что сокращение периода безвизового режима поможет повысить заполняемость гостиниц.

Отдельный вопрос – соблюдение туристами законов Таиланда: местным жителям не нравится, когда иностранцы заявляют, будто могут вытворять в Таиланде что угодно, потому что у них есть деньги. И тем более они недовольны, когда приезжие действительно делают что хотят, игнорируя местные обычаи и правила поведения.

Представители туротрасли предлагают правительству страны разработать особые условия выдачи виз для тех, кто хочет провести в Таиланде более месяца, а обычным туристам не позволять нарушать местные законы.

«Приезжающие в страну на 2–3 месяца – это никакие не туристы, а временные резиденты, и все это прекрасно понимают, – пояснил TourDom.ru позицию представителей сферы гостеприимства руководитель тайской принимающей компании «Илвес Тур» Виктор Кривенцов. – Ясно, что это завуалированная полулегальная иммиграция, пролоббированная девелоперами жилой недвижимости. Турист копит средства на приятный и затратный отдых, живет в гостиницах, питается в кафе и ресторанах, приобретает экскурсии. «Долгожитель» снимает квартиру или покупает ее, ест в основном дома – в общем, не приносит почти никакого дохода предприятиям туриндустрии, зато перегружает инфраструктуру страны – пользуется дорогами, общественным транспортом, но, в отличие от граждан Таиланда, не платит налогов на ее содержание».

Некоторые подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» тоже поддерживают идею сокращения срока безвиза:

«Реально же туристы – это те, кто находится в стране не более 30 дней. Все остальные – зимовщики, искатели приключений, релоканты. А бардака действительно больше стало. Вам же тоже не сильно нравятся мигранты на улицах своих городов…»

Есть и те, кто считает ущерб отелям надуманным:

«Что за бред – вы попробуйте забронируйте приличный отель на следующую неделю на Пхукете. Скорее всего, не получится – или одни сьюты по заоблачным ценам, или совсем бомж-отели. Хорошие и нормальные отели давным-давно в стопе».

Ранее TourDom.ru писал, что в Таиланде готовятся запустить в кратчайшие сроки карты «Мир».