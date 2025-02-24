Туристов из России удивили обязательные анализы в китайском аэропорту

Туристов из России удивили медицинские проверки в китайском аэропорту. Ведь эпоха коронавируса сошла на нет, а их перед паспортным контролем неожиданно отправили на анализ крови и мазки. Редакция TourDom выяснила, насколько правомерны и часты такие медицинские манипуляции в 2025 году.

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Подписчик телеграм-канала «Крыша ТурДома» рассказал о событиях, произошедших с ним и его друзьями во время пересадки в китайском аэропорту Чэнду. По маршруту Москва – Чэнду – Хошимин туристы летели компанией в семь человек. Стыковка занимала около 9 часов, поэтому решили выйти в город. Заполнили так называемую декларацию здоровья перед паспортным контролем. Неожиданно подошли сотрудники аэропорта, взяли под руки двоих пассажиров – 14 и 21 года – и на ломаном английском объяснили: необходим медицинский контроль.

«Мы подумали, что, может, измерят температуру, в крайнем случае возьмут мазки, поэтому протестовать не стали», – рассказал подписчик.

Ребят завели в отдельное помещение. Прождав около получаса, родители попытались туда пройти, но безуспешно. Других пассажиров на освидетельствование не вели, единственными «пациентами» из всей толпы оказались лишь двое россиян.

В итоге туристов отпустили только минут через сорок, взяв мазки и кровь из вены, что вызвало недовольство родных.

«Ругаться не стали, знаем, что в Китае действует соответствующий закон. Но были неприятно удивлены, так как никаких оснований для этих манипуляций не было. Ни температуры, ни насморка, никаких симптомов простуды. Везде всё открыли и ограничения сняли, а они принудительно с этими анализами домотались».

Подписчик предположил, что в аэропорту имитируют кипучую деятельность:

«Скорее всего, у них план на проверки, который надо выполнить».

«Случаи медицинских осмотров туристов при въезде в Китай сейчас единичны, даже исключительны, – отметил СЕО «Чайна Трэвел» Сергей Назаров. – Но теоретически они могут быть и являются обязательными».

В китайских аэропортах стоят тепловизоры, и сотрудники имеют право проводить выборочный контроль. На человека могут обратить внимание, если сканер показал повышенную температуру или еще какие-то параметры вызвали вопросы.

В этом случае пассажира могут провести в отдельную комнату и обследовать. О возможном медосвидетельствовании туроператоры предупреждают своих клиентов: информация есть в памятках по въезду в Китай. По словам представителя одной из туркомпаний, у туристов обычно измеряют температуру, но могут дополнительно взять мазок из носа и горла.

«О том, чтобы брали кровь из вены, никогда не слышали. Предположу, что от этого анализа можно отказаться: на каком основании его берут, что он может показать?»

В то же время полностью отказаться от медосмотра в китайском аэропорту нельзя.

«Если пассажир не согласится, его могут доставить в больницу, где проведут освидетельствование», – говорит Сергей Назаров.

При наличии симптомов заболевания – кашля, насморка или лихорадки – необходимо сообщить об этом в «декларации» и указать свои контактные данные.