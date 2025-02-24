Попасть в Нячанг из Москвы станет еще проще

«Аэрофлот» решил увеличить частоту рейсов из Москвы в Нячанг. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

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В частности, с 1 апреля нацпер будет летать из Шереметьево во вьетнамский аэропорт Камрань три раза в неделю. Таким образом, к ранее запланированным вылетам по четвергам и субботам прибавится еще один дополнительный – по вторникам. Обратные рейсы – по средам, пятницам и воскресеньям.

«Аэрофлот» анонсировал полетную программу из Москвы в Нячанг еще в начале февраля. Старт намечен на 22 марта. Однако уже сейчас в авиакомпании сообщают, что спрос на направление очень высокий, поэтому и понадобился дополнительный рейс.

«Новая частота позволит удовлетворить возросший спрос на перелеты во Вьетнам», – добавили в пресс-службе перевозчика.

Билеты уже в продаже. Стоимость перелета one way в апреле – от 62 тыс. руб., round-trip – от 95 тыс. руб.

Отметим, что на этих рейсах формирует турпакеты «Библио-Глобус», предложения рассчитаны до конца октября.

Ранее TourDom.ru писал, что из России в Нячанг в летнем расписании планирует летать и AZUR air. При этом авиакомпания планирует ставить рейсы не только из столицы, но и из региональных аэропортов, включая Дальний Восток.