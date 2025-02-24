Как фильм «Пляж» уничтожил райскую бухту Майя Бэй

Фильм «Пляж» (2000) с Леонардо Ди Каприо сделал бухту Майя Бэй на острове Пхи-Пхи-Ле знаменитой. До этого здесь было тихо, природа оставалась нетронутой, а туристов было немного. После премьеры поток путешественников резко вырос: до 5 000 человек в день. Популярность привела к разрушению кораллов и деградации экосистемы. Более подробно о том, как толпы туристов заполонили этот тихий остров после фильма с Дикаприо, можно узнать на сайте Туристас.

До фильма Пхи-Пхи был малолюдным. Главный остров населяли рыбаки, а Пхи-Пхи-Ле был необитаем. Туризм существовал, но инфраструктуры не было. Для съемок ландшафт бухты изменили, сделав ее «идеальной». Однако массовый наплыв посетителей нанес ущерб природе, и в 2018 году власти закрыли бухту. За 4 года экосистема восстановилась: очистилась вода, вернулись акулы и черепахи.

В 2022 году бухту открыли, но с жесткими ограничениями: не более 375 человек одновременно, запрет на купание и заход лодок. История Майя Бэй — наглядный пример того, как кино влияет на реальные места, создавая баланс между популярностью и природным равновесием.