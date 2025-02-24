Российские туристы все чаще жалуются на Sichuan Airlines

Российские туристы жалуются на китайскую авиакомпанию Sichuan Airlines. В редакцию TourDom.ru обратилась туристка, которой незадолго до вылета из Москвы в Таиланд стыковочным рейсом пришло уведомление об отмене второго плеча Чэнду – Пхукет. Россиянам предложили отправиться из Китая другим бортом, в результате время на пересадку увеличилось с 3,5 до 9 часов.

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Билеты китайского лоукостера на 27 февраля туристы покупали еще в январе. Самолет из Москвы прибывает в Чэнду по расписанию в 11:05. Россияне уже настроились на короткую стыковку в китайском аэропорту – на Пхукет должны были вылететь в 14:40.

Однако за пять дней до вылета пришло сообщение от авиакомпании об отмене рейса 3U 3931 Чэнду – Пхукет. Пассажирам предложили лететь на 3U 3929, который отбывает на тайский курорт в 19:55, а значит, стыковка составит 9 часов. Но такой вариант россиян не устроил, и они забронировали билеты другой авиакомпании.

Интересно, что в прошлом году у туристов уже был подобный случай с Sichuan Airlines.

«В ноябре летали с ними во Вьетнам с пересадкой в Чэнду. За несколько дней до полета отменили второй рейс, предложили новый – пересадка увеличилась до 8 часов».

Судя по отзывам в соцсетях, такие ситуации у клиентов перевозчика не редки.

«Мне пришло уведомление, что сняли первый сегмент перелета Москва – Чэнду – Камрань», «В прошлом году мне "Сычуаньские" отменили обратное плечо до Москвы за 3 дня до перелета».

Одному из пассажиров авиакомпания увеличила время стыковки в Чэнду до суток. При этом изначально забронированный рейс не был снят, на него даже продавались билеты, правда, уже по более высоким ценам.

«Хорошо, что было время отказаться от перелета и приобрести другие билеты. При этом деньги вернут в течение 30 дней».

Впрочем, некоторые пассажиры считают, что к таким ситуациям надо быть готовым, и, по их мнению, в этом, как правило, нет ничего страшного. На время длинной стыковки – более 6 часов – авиакомпания предоставляет бесплатное размещение в отеле. Можно погулять по китайскому городу, посетить парк с пандами. Но надо иметь в виду, что для выхода из аэропорта придется оформить транзитную визу.

Есть и позитивный опыт тех, кто регулярно летает «Сычуаньскими» и на отмены и переносы не попадал:

«Стюардессы очень приветливые, у нас все было без задержек», «На рейсе из Пекина или Шанхая часто ставят самолет с пандой – это ми-ми-ми».

Ранее TourDom.ru писал, что россиянке отказали в посадке на рейс Turkish Airlines из Буэнос-Айреса в Алма-Ату из-за отсутствия прививки от желтой лихорадки. В Казахстане женщина не планировала выходить в город: она собиралась лететь из Алма-Аты дальше в Красноярск.