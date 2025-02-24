Стало известно, как изменились покупки туров за рубеж из-за укрепления рубля

Бронирования туров за рубеж в России с 14 по 21 февраля выросли от 10% до 40% по сравнению с предыдущей неделей благодаря укреплению курса рубля, сообщила ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Укрепление рубля и период планирования майского и летнего отдыха создали эффект, который способствует увеличению объема бронирований зарубежных туров россиянами. У крупных компаний-членов АТОР за неделю с 14 до 21 февраля показатель роста продаж стал пиковым по отношению к предыдущим неделям после новогодних каникул и фиксируется в диапазоне от 10% до 40%", - говорится в сообщении.

Как уточнили в АТОР, средний прирост продаж по рынку составил 15-20%, а у отдельных туроператоров достиг 40% на неделе с 14 по 21 февраля по отношению к предыдущей. У "Интуриста" продажи туров в Египет увеличились в два раза, а на остальные зарубежные направления - на 5-20%. Туроператоры Space Travel и "Русский экспресс" отметили недельный прирост 20-30% по всем международным направлениям.

Наибольшим спросом в текущих продажах пользуются Египет, Турция, ОАЭ, Таиланд, Шри-Ланка и Вьетнам. В компаниях подчеркивают, что рост спроса явился результатом кумулятивного эффекта. Это сочетание укрепления рубля и сезонное повышение активности туристов в акциях раннего бронирования, объяснили в ассоциации.

По данным туроператоров, укрепление курса рубля в наибольшей степени отразилось на глубине продаж и объемах оплаты за частично оплаченные туры. За неделю существенно выросла динамика доплат по ранее забронированным заявкам на весну, лето и осень. Также у всех туроператоров заметно активизировались бронирования на майские праздники.

Вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор Space Travel Артур Мурадян отметил, что на динамику продаж влияет не столько сам по себе курс доллара или евро, сколько его стабильность в определенном устоявшемся коридоре.