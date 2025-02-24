Марка JAC до сих пор продает в России новые кроссоверы JS3 2023 года выпуска

<p>Компания <strong>JAC </strong>продолжает продавать новые кроссоверы <strong>JS3 </strong>2023 года выпуска в&nbsp;России. Согласно мониторингу прайс-листов портала <a href="https://tarantas.news/posts/id55092-v-rossii-vse-esche-mozhno-kupit-novyj-krossover-za-17-mln-rublej-chto-eto-za-model" target="_blank" rel="noopener">Tarantas.news</a>, покупатели могут сэкономить до&nbsp;190 тысяч рублей, а&nbsp;стартовая цена автомобиля с&nbsp;учетом выгод составляет <strong>1&nbsp;699&nbsp;000&nbsp;рублей</strong>.</p> <p>Продажи данного компактного кроссовера в&nbsp;России начались в&nbsp;ноябре 2023 года. <strong>Автомобиль имеет следующие габариты:</strong> длина&nbsp;&mdash; 4345&nbsp;мм, ширина&nbsp;&mdash; 1765&nbsp;мм, высота&nbsp;&mdash; 1640&nbsp;мм, а&nbsp;колесная база равна 2560&nbsp;мм. Дорожный просвет составляет 155&nbsp;мм, а&nbsp;объём багажного отделения равен 600 литрам.</p> <p>На&nbsp;российском рынке <strong>JAC JS3</strong> предлагается с&nbsp;1,6-литровым атмосферным двигателем, который развивает 109 лошадиных сил и&nbsp;обеспечивает крутящий момент 150 Нм. Этот двигатель работает в&nbsp;паре с&nbsp;5-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором, а&nbsp;автомобиль с&nbsp;передним приводом способен развивать максимальную скорость до&nbsp;180&nbsp;км/ч независимо от&nbsp;выбранной трансмиссии.</p> <p>Согласно информации из&nbsp;прайс-листа, комплектация <strong>LUXURY MT&nbsp;</strong>кроссовера 2023 года доступна по&nbsp;цене от&nbsp;1&nbsp;699&nbsp;000&nbsp;рублей при максимальной скидке в&nbsp;100 тысяч рублей, которая включает скидку за&nbsp;трейд-ин в&nbsp;50 тысяч рублей и&nbsp;скидку при покупке в&nbsp;кредит на&nbsp;ту&nbsp;же сумму. В&nbsp;варианте с&nbsp;автоматизированной коробкой<strong> LUXURY CVT</strong> автомобиль предлагается от&nbsp;1&nbsp;709&nbsp;000&nbsp;рублей, при этом максимальная выгода составляет 190 тысяч рублей, благодаря скидке за&nbsp;трейд-ин в&nbsp;120 тысяч рублей и&nbsp;скидке при оформлении кредита на&nbsp;70 тысяч рублей.</p>

Отдых за границей