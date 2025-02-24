Марка JAC до сих пор продает в России новые кроссоверы JS3 2023 года выпуска

<p>Компания <strong>JAC </strong>продолжает продавать новые кроссоверы <strong>JS3 </strong>2023 года выпуска в России. Согласно мониторингу прайс-листов портала <a href="https://tarantas.news/posts/id55092-v-rossii-vse-esche-mozhno-kupit-novyj-krossover-za-17-mln-rublej-chto-eto-za-model" target="_blank" rel="noopener">Tarantas.news</a>, покупатели могут сэкономить до 190 тысяч рублей, а стартовая цена автомобиля с учетом выгод составляет <strong>1 699 000 рублей</strong>.</p> <p>Продажи данного компактного кроссовера в России начались в ноябре 2023 года. <strong>Автомобиль имеет следующие габариты:</strong> длина — 4345 мм, ширина — 1765 мм, высота — 1640 мм, а колесная база равна 2560 мм. Дорожный просвет составляет 155 мм, а объём багажного отделения равен 600 литрам.</p> <p>На российском рынке <strong>JAC JS3</strong> предлагается с 1,6-литровым атмосферным двигателем, который развивает 109 лошадиных сил и обеспечивает крутящий момент 150 Нм. Этот двигатель работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором, а автомобиль с передним приводом способен развивать максимальную скорость до 180 км/ч независимо от выбранной трансмиссии.</p> <p>Согласно информации из прайс-листа, комплектация <strong>LUXURY MT </strong>кроссовера 2023 года доступна по цене от 1 699 000 рублей при максимальной скидке в 100 тысяч рублей, которая включает скидку за трейд-ин в 50 тысяч рублей и скидку при покупке в кредит на ту же сумму. В варианте с автоматизированной коробкой<strong> LUXURY CVT</strong> автомобиль предлагается от 1 709 000 рублей, при этом максимальная выгода составляет 190 тысяч рублей, благодаря скидке за трейд-ин в 120 тысяч рублей и скидке при оформлении кредита на 70 тысяч рублей.</p>