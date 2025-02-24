Utair почти на сутки задерживает вылет рейса из Дубая в Москву

Авиакомпания Utair задерживает рейс из Дубая в Москву почти на 24 часа. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Внуково, UT716 должен был вылететь из Объединенных Арабских Эмиратов в воскресенье в 21:15, однако его прибытие в Москву ожидается только в понедельник к 22:50.

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Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости», пассажиры планировали вернуться на родину 23 февраля после полудня, но перед самой посадкой узнали об отмене вылета. Представители авиакомпании заявили, что задержка вызвана необходимостью технического обслуживания воздушного судна и инженеры прикладывают все усилия, чтобы минимизировать время простоя.

Тем временем пассажиры жалуются на отсутствие комфортных условий: им предоставили только воду, а горячее питание и размещение в гостинице организованы не были.