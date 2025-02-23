С какими проблемами сталкиваются россияне при получении виз в Португалию

Редакция получила информацию о проблемах с выдачей виз в Португалию. Согласно официальным данным, размещенным на сайте посольства, заявление рассматривается до 45 дней, но люди ждут ответа месяцами, и иногда он приходит позже дня, на который были куплены билеты.

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Проблемы начались еще прошлым летом: из-за взаимной высылки дипломатов возник дефицит сотрудников в консульстве, в октябре даже останавливали прием заявок. Сейчас ситуация стабилизировалась: например, свободные слоты на февраль «всплывали» еще пару недель назад. Но срок рассмотрения просчитать невозможно. Кому-то везет, и процесс занимает меньше месяца:

«Подавала 20 января в Москве, – рассказывает одна из туристок. – 14 февраля обновился статус: на сайте появилось сообщение, что паспорт готов к выдаче».

Другие путешественники тоже узнали о готовности паспортов 14 февраля, но они ждали с 20 ноября. А кто-то пришел в визовый центр раньше, но пока ничего не получил.

«Я подавался 6 ноября в Питере, писал и в визовый центр, и в консульство – до сих пор нет ни ответа ни привета, – негодует житель Северной столицы. – На сайте статус Processing. Начинаю беспокоиться, а не посеяли они мой паспорт? BLS не только не информирует с помощью СМС, они даже на электронную почту не отвечают. Написал три письма и в консульство, и в посольство, получил формальный ответ: "Обращайтесь в консульство по всем личным вопросам". Оно вообще физически существует – это самое консульство? Или это какая-то грандиозная афера?»

«Тоже жду с ноября. В этот понедельник все же не выдержала и написала письмо консулу, – говорит еще одна туристка. – О чудо, уже получила ответ: "Мы рассматриваем столько, сколько рассматриваем…"»

Очередная история:

«У меня вылет был 18 декабря. Визу оформляла для посещения родственников. Тоже очень много писала в визовый центр, посольство. Сестра в Португалии в министерство обращалась. В итоге мне написали 17-го, что готово. Я попросила оставить паспорт в Москве, так как получить его дома просто уже не успевала. 18-го забрала паспорт и тут же улетела в Лиссабон».

Рекордсменом по ожиданию можно считать подписчика телеграм-канала «Крыша ТурДома», которому не возвращали паспорт в течение 5 месяцев. Все закончилось хорошо, и вчера он благополучно отправился в путешествие. Но так везет не всем. Другому мужчине визу дали на 1 день позже его вылета. Билеты пропали. Пришлось покупать новые. Но зато ему – видимо, в качестве компенсации – дали мультивизу на полгода. Остальным, как правило, разрешают пребывание в шенгенской зоне в рамках заявленного срока путешествия и с возможностью всего одного въезда.

«Сотрудница мне сказала, что в Португалию крайне редко открывают визы сейчас на больший срок. В основном это те, у кого там жилье в собственности, – утверждает туристка, на днях посетившая визовый центр. – В 99% случаев Португалия дает под даты поездки плюс 2 недели».

Ранее TourDom.ru писал, что визовый центр Португалии сообщил об увеличении возможных сроков рассмотрения заявлений на получение шенгена.